Общение, флирт и свежий воздух! Эстонский таролог поведала, как знаки зодиака проведут первый месяц лета
Июнь должен быть ярким и насыщенным месяцем, вы сможете почувствовать себя легко и беззаботно, не только потому, что началось лето. Главная причина этого - прилив сил и энергии. Арканы месяца - Суд, Колесница и Верховная жрица.
Аркан Колесница говорит о том, что самое время отправляться в путешествие, и лучше всего это сделать совместно со старыми добрыми друзьями.
Старайтесь больше времени проводить вне дома, общение, флирт и свежий воздух - вот главный девиз этого месяца.
Овен
аркан Мир, Маг, Иерофант
Не смотря на легкую и беззаботную атмосферу вокруг, вам придется хорошенько потрудиться. Сейчас то время, когда можно приумножить свой доход, получить признание.
Поэтому подсоберитесь и постарайтесь успеть все. Главным советом месяца будет найти золотую середину между вашей работой и личными отношениями. Не забывайте ходить на свидания.
Телец
аркан Мир, Иерофант и Дьявол
В июне главное помнить то, что не все в этой жизни упирается в деньги. Чем усерднее вы будете стараться подзаработать, тем меньше у вас будет получаться. Если сейчас что-то не идет, то дайте себе время отдохнуть, возьмите отпуск и расслабьтесь. Не пытайтесь контролировать в своей жизни все, а также винить себя за допущенные ошибки.
Близнецы
аркан Отшельник, Колесница и Верховная Жрица
Близнецам будет очень сложно почувствовать положительную энергию этого месяца. Вам захочется закрыться от всего мира и побыть наедине с самим собой. Даже теплая погода не сможет заставить вас собраться и поехать на пляж, а вот хорошая компания и уговоры друзей, вполне вероятно, смогут. В денежном плане должно остаться все без особых изменений, поэтому не стоит надеяться на большие премии.
Рак
аркан Иерофант, Колесо Фортуны и Умеренность
В июне можно рисковать и пытаться ловить удачу за хвост, в итоге вы точно ничего не потеряете.
Вообще, первый месяц лета должен быть спокойным, никакие большие перемены вас не ждут. Главный совет - постарайтесь не ввязываться в конфликты, если кто-то ведет себя агрессивно или пытается с вами поругаться, не ведитесь на провокацию.
Лев
аркан Влюбленные, Императрица и Дурак
В июне вас могут мучать муки выбора. Особенно это касается любовной сферы: а тот ли человек находится сейчас рядом со мной, или правильный ли выбор я делаю. Не стоит от этого впадать в депрессию или бездействовать. Пробуйте и помните, кто ищет тот всегда находит. Тем более июнь для вас положительный месяц, когда новые начинания неизбежны. Все будет удаваться легко и просто.
Дева
аркан Колесница, Верховная Жрица и Луна
Главный совет этого месяца - выше своей головы не прыгнешь. Постарайтесь жить по своим возможностям, если захотелось поехать отдохнуть, то не берите самый дорогой и модный отель, вы обязательно сможете найти альтернативу, где так же прекрасно проведете время. Тоже самое и с покупками в магазине, подходите ко всему мудро. В июне хорошо строить планы на будущее, а в середине лета начинать их осуществлять.
Весы
аркан Умеренность, Мир и Смерть
Срочно отбрасывайте все свои страхи и прощайтесь с тем, у чего вышел срок годности: работа, которая давно не приносит радости, отношения, в которых вы себя не чувствуете счастливым. Сейчас главное быть в гармонии с самим собой, тогда и остальное само приложится. В июне придется много думать на философские темы.
Скорпион
аркан Сила, Смерть и Колесо Фортуны
В июне ни в коем случае не стоит сомневаться в себе, ваша главная цель - идти вперед. Именно так вам может подвернуться хороший шанс, например найти новую работу или встретить нужного человека, который поможет достичь желаемых целей. Этот месяц не о любви, а о том, как активно и уверенно вы действуете.
Стрелец
аркан Дьявол, Суд и Император
Для женщин стрельцов это будет горячий и огненный месяц, не заметить вас будет просто невозможно, поэтому не теряйте время зря, пользуйтесь случаем. В июне начнут появляться люди из прошлого, вам решать, надо ли вновь налаживать эти контакты.
Если вы верите в свою идею сами, то с лёгкостью сможете внушить необходимую информацию и окружающим.
Козерог
Аркан Колесо Фортуны, Императрица и Верховная Жрица
Для козерогов месяц наполнен женской энергией. Поэтому, мужчины извините, в июне последнее слово остается за дамами.
Это спокойный и семейный месяц, когда необходимо максимально много времени провести с родными и близкими. Пора собрать всех домочадцев и отвести их к бабушке на дачу. Хорошо сделать генеральную уборку, разобрать гардероб, а может даже и начать ремонт в квартире.
Водолей
Аркан Колесница, Луна и Смерть
В июне не все может получаться с первого раза. Главное не унывать и суметь перестроить свои планы. Не стоит пытаться быть мягким с окружающими, иногда полезно сказать все то, что ты думаешь на самом деле.
Главный совет этого месяца: будь гибким, тот кто действует исходя из обстоятельств - способен многого достичь.
Рыбы
Аркан Дурак, Умеренность и Императрица
Июнь для вас будет настоящим праздником, когда вы сможете отдохнуть душой и телом, набраться сил. В голову будут приходить нужные мысли, вам останется только начать их реализовывать. Одинокие рыбы наконец-то смогут встретить свою вторую половинку, с кем захочется построить серьезные отношения.