Общение, флирт и свежий воздух! Эстонский таролог поведала, как знаки зодиака проведут первый месяц лета

Аркан Колесница говорит о том, что самое время отправляться в путешествие, и лучше всего это сделать совместно со старыми добрыми друзьями.

Старайтесь больше времени проводить вне дома, общение, флирт и свежий воздух - вот главный девиз этого месяца.

Овен

аркан Мир, Маг, Иерофант

Не смотря на легкую и беззаботную атмосферу вокруг, вам придется хорошенько потрудиться. Сейчас то время, когда можно приумножить свой доход, получить признание.

Поэтому подсоберитесь и постарайтесь успеть все. Главным советом месяца будет найти золотую середину между вашей работой и личными отношениями. Не забывайте ходить на свидания.

Телец

аркан Мир, Иерофант и Дьявол

В июне главное помнить то, что не все в этой жизни упирается в деньги. Чем усерднее вы будете стараться подзаработать, тем меньше у вас будет получаться. Если сейчас что-то не идет, то дайте себе время отдохнуть, возьмите отпуск и расслабьтесь. Не пытайтесь контролировать в своей жизни все, а также винить себя за допущенные ошибки.

Близнецы

аркан Отшельник, Колесница и Верховная Жрица

Близнецам будет очень сложно почувствовать положительную энергию этого месяца. Вам захочется закрыться от всего мира и побыть наедине с самим собой. Даже теплая погода не сможет заставить вас собраться и поехать на пляж, а вот хорошая компания и уговоры друзей, вполне вероятно, смогут. В денежном плане должно остаться все без особых изменений, поэтому не стоит надеяться на большие премии.

Рак

аркан Иерофант, Колесо Фортуны и Умеренность

В июне можно рисковать и пытаться ловить удачу за хвост, в итоге вы точно ничего не потеряете.

Вообще, первый месяц лета должен быть спокойным, никакие большие перемены вас не ждут. Главный совет - постарайтесь не ввязываться в конфликты, если кто-то ведет себя агрессивно или пытается с вами поругаться, не ведитесь на провокацию.

Лев

аркан Влюбленные, Императрица и Дурак