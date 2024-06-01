Что будет, если отказаться от кофеина на 7 лет: результат эксперимента

При этом специальные чай и кофе в жизни девушки остались, пишет Super. „Уже более семи лет я „питаюсь“ чаем ройбуш, кофе без кофеина и время от времени пробую что-нибудь травяное. Я также пью чай без кофеина — и он намного лучше того серого, слегка пахнущего тунцом напитка, который моя бедная мама была вынуждена пить в 1990-х годах“, — объяснила Нелл.

Инфлюенсер призналась, что зависимость от кофеина была ей не чужда, что вызывало постоянное чувство „легкой усталости“. Тем сильнее впечатляет эффект случайной дозы этого бодрящего вещества спустя 7 лет свободы от зависимости.

„В последнее время, когда я случайно пью кофе, тревога нарастает мгновенно и вызывает ужас. Когда я в отпуске, сама того не подозревая, выпила за завтраком чашку настоящего кофе, меня можно было застать бегущей через горы в панике с мыслью, что я оставила включенным утюг или что-то в этом роде и сожгла коттедж“, — рассказала девушка.

Эксперимент она считает успешным, но все же признается, что не получила самый желанный эффект — не стала спать лучше и все еще страдает от бессонницы.