Что делать, если мужчина не хочет секса: совет эксперта

„Для того чтобы вы оба были счастливы, важны не только цифры. Речь идет не о том, чтобы идти на компромисс в отношении количества секса, а о том, чтобы работать сообща, чтобы вы оба чувствовали себя понятыми, любимыми и желанными друг для друга“, — подчеркнула специалист.

Для начала Маккимми советует определить причину и постараться ее устранить: это могут быть как стресс или проблемы в отношениях, так и проблемы со здоровьем или побочные эффекты медикаментов. Кроме того, не забывайте о близости вне секса — общайтесь, развлекайтесь, уделяйте друг другу внимание.

„В длительных отношениях сексуальная близость не всегда возникает сама по себе. Самые счастливые пары в спальне уделяют сексу первостепенное внимание и предпринимают практические шаги для поддержания этой части своих отношений“, — объяснила специалист. Возможно, вам нужно осознанно запланировать „сеанс“ секса в подходящее время, когда партнер не валится с ног от усталости.