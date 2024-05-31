Черты лица, которые выдают высокое либидо
Можно ли посмотреть на другого человека и понять его сексуальный потенциал? Оказалось, что это не составит никакого труда, если знать, на какие внешние признаки стоит обратить внимание. Разбирается Wday.
Почему одни люди вызывают у нас притяжение, а другие откровенно неприятны, хотя ничего плохого от них не было? С чем это связано?
Этим вопросом заинтересовались еще в Древнем Китае. Ученые выяснили, что помимо всего прочего у человека заложено неосознанное влечение к людям с определенными чертами лица. Так появилась наука физиогномика, которой пользуются и в современном обществе. Она изучает вид и состояние внешних черт лица и стала одним из популярных методов определения типа личности человека.
Узнать тайны интересующей вас персоны можно, лишь внимательно изучив брови, глаза, нос, рот и уши. Такую хитрость широко используют бизнесмены Японии для заключения контактов с надежными партнерами. Ведь с помощью физиогномики можно определить многое, например, характер, темперамент, душевные качества и состояние здоровья. Эти знания пригодятся и в личной жизни. Если вы в поисках ярких отношений, то обратите внимание на черты, которые выдают повышенное сексуальное влечение.
Глаза
Сексуальным личностям принадлежат большие глаза с немного опущенными уголками к виску. Цвет глаз тоже имеет важное значение: чем теплее оттенок, тем активнее человек в постели. Искусными любовниками чаще оказываются кареглазые мужчины и женщины. Темпераментными экспериментаторами считаются и зеленоглазые, только они очень требовательны к своим партнерам и ждут от них такого же сексуального энтузиазма.
Нос
Большой и широкий нос — признак чувственной и энергичной натуры. Владельцы орлиных и греческих носов с горбинкой считаются лучшими любовниками. В постели они очень страстные и тонко чувствует партнера. А круглый с мягкими очертаниями нос показывает, что его владелец предпочитает своим интересам потребности своей второй половинки, поэтому его либидо несколько ниже, чем у других.
Губы
Взглянув на рот человека, можно понять, насколько человек эмоционален и чувствителен. У тех, кто раскрепощен в постели, губы заметно более полные. Важно присмотреться к нижней губе, это индикатор сексуальности. Если она больше верхней, то перед вами страстная натура. Выступающая нижняя губа может говорить о чрезмерном влечении к сексу. Но вопреки популярности пухлых губ тонкие губы тоже выдают скрытый потенциал. Такая форма в сочетании с густыми бровями и широкой челюстью могут принадлежать физически выносливым людям с сильной половой конституцией.
Скулы
Вспомните всех актеров или актрис, которых вы считаете сексуальными, и вы заметите, что у большинства из них высокие скулы. Например, у таких, как Анджелина Джоли, Меган Фокс, Брэд Питт, Антонио Бандерас и других. Такие люди очень любят горячие наслаждения, но немного эгоистичны в постели.
Уши
Вопрос о красоте оттопыренных ушей спорный, но то, что их обладатели — люди очень страстные, у специалистов сомнений нет. К тому же такая форма ушей предсказывает человеку успешную и долгую жизнь. Именно этой философии придерживаются в азиатских странах и не спешат их уменьшать с помощью пластики. Даже девушки спокойно относятся к лопоухости.
Брови
Девушки часто меняют их форму, но некоторые признаки скрыть все-таки сложно. Чем гуще и темнее брови, тем больше сексуальный аппетит человека. Особенно это заметно у мужчин. И наоборот, светлые и редкие брови говорят о слабом влечении к противоположному полу как у мужчин, так и у женщин.
Детали
Вы, скорее всего, обращали внимание, что те, у кого при улыбке появляются ямочки на щеках, очень обаятельные и привлекательные личности. Эта их особенность говорит о повышенной сексуальности.
Есть и другие едва заметные детали — это родинки. Когда шел сериал „Дикий ангел“, все рисовали себе точку над губой, как у Натальи Орейро. Почему так? Ученые считают, что чем больше родинок у человека, тем он темпераментнее и чаще занимается сексом.