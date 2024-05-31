Черты лица, которые выдают высокое либидо

Почему одни люди вызывают у нас притяжение, а другие откровенно неприятны, хотя ничего плохого от них не было? С чем это связано?

Этим вопросом заинтересовались еще в Древнем Китае. Ученые выяснили, что помимо всего прочего у человека заложено неосознанное влечение к людям с определенными чертами лица. Так появилась наука физиогномика, которой пользуются и в современном обществе. Она изучает вид и состояние внешних черт лица и стала одним из популярных методов определения типа личности человека.

Узнать тайны интересующей вас персоны можно, лишь внимательно изучив брови, глаза, нос, рот и уши. Такую хитрость широко используют бизнесмены Японии для заключения контактов с надежными партнерами. Ведь с помощью физиогномики можно определить многое, например, характер, темперамент, душевные качества и состояние здоровья. Эти знания пригодятся и в личной жизни. Если вы в поисках ярких отношений, то обратите внимание на черты, которые выдают повышенное сексуальное влечение.

Глаза

Сексуальным личностям принадлежат большие глаза с немного опущенными уголками к виску. Цвет глаз тоже имеет важное значение: чем теплее оттенок, тем активнее человек в постели. Искусными любовниками чаще оказываются кареглазые мужчины и женщины. Темпераментными экспериментаторами считаются и зеленоглазые, только они очень требовательны к своим партнерам и ждут от них такого же сексуального энтузиазма.

Нос

Большой и широкий нос — признак чувственной и энергичной натуры. Владельцы орлиных и греческих носов с горбинкой считаются лучшими любовниками. В постели они очень страстные и тонко чувствует партнера. А круглый с мягкими очертаниями нос показывает, что его владелец предпочитает своим интересам потребности своей второй половинки, поэтому его либидо несколько ниже, чем у других.

Губы