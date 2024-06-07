Красота и здоровье
07.06.2024, 08:20

Полезные советы: как правильно принимать валериану

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ФОТО: Lipatova Maryna | Shutterstock

Кто не слышал хоть раз в жизни о валерьянке? Так в народе называют валериану лекарственную и препараты из нее. Еще древние греки утверждали, что корень этого растения проясняет ум и укрепляет душу. Современные медики прописывают валериану как мягкое успокоительное средство, пишет Wday.

Валериана лекарственная — многолетнее травянистое растение с толстым полым корневищем и соцветиями сиреневых или розоватых цветов. Растет во влажной почве вблизи рек, озер и болот почти везде. Заготавливать лекарственное сырье валерианы без точных знаний о ней сложно, да и не нужно. Фармацевтическая промышленность выпускает огромный перечень препаратов разных форм и назначений с использованием травы, экстрактов и вытяжек из нее.

Самые известные препараты из этой травы – настойка валерианы и таблетки экстракт валерианы. Кроме того, она используется в популярных успокоительных средствах новопассит, персен, валокордин и корвалол.

Показания для применения валерианы

1. Беспокойство.

2. Тревожное состояние.

3. Расстройство сна из-за нервного напряжения.

Как принимать валериану: идти ли к доктору

Таблетки и настойку валерианы принимают согласно предписанию врача в соответствии с формой и сложностью заболевания. В сложных случаях экстракты валерианы используются как дополнительное средство лечения. Тем не менее нельзя считать его устаревшим. Проверенный временем экстракт валерианы по-прежнему широко используется в медицине. Аптечные препараты отпускаются без рецепта врача.

Как принимать экстракт валерианы: за и против

В обычных случаях, когда нужно успокоиться, например, перед важным мероприятием, можно выпить 2 таблетки препарата, запивая водой. Почувствовать эффект можно не позднее чем через полчаса. Валериана не вызывает сонливости и, значит, не опасна при профессиях, сопряженных с риском. Не противопоказана она и детям.

Как правильно принимать валериану: в какое время

Прием лекарственных средств на основе валерианы проводится перед сном.

  • Можно использовать отвар корней, заваривая половину чайной ложки на стакан кипятка, настаивать 20 минут.

  • Принимать по трети стакана перед сном.

  • Детям необходимо уменьшить дозу вдвое.

Как принимать капли валерианы: дозировка

Не принято считать объем настойки валерианы в ложках.

  • Аптечную настойку принимают по 30 капель, разведенных в половине стакана воды.

  • Настойка имеет неприятный вкус и резкий запах.

  • Можно добавлять мед или ягодный сироп при приеме.

Как долго можно принимать валериану

Препараты на основе валерианы считаются безвредными из-за своего натурального состава. В отличие от многих фармацевтических средств такого спектра действия, они не содержат наркотических средств. А значит, и привыкание к ним невозможно. Длительность приема препаратов из валерианы диктуется необходимостью. Возможны как разовое применение во время сложных ситуаций, требующих нервного напряжения, так и долгий прием до полного излечения.

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