Полезные советы: как правильно принимать валериану

Валериана лекарственная — многолетнее травянистое растение с толстым полым корневищем и соцветиями сиреневых или розоватых цветов. Растет во влажной почве вблизи рек, озер и болот почти везде. Заготавливать лекарственное сырье валерианы без точных знаний о ней сложно, да и не нужно. Фармацевтическая промышленность выпускает огромный перечень препаратов разных форм и назначений с использованием травы, экстрактов и вытяжек из нее.

Самые известные препараты из этой травы – настойка валерианы и таблетки экстракт валерианы. Кроме того, она используется в популярных успокоительных средствах новопассит, персен, валокордин и корвалол.

Показания для применения валерианы

1. Беспокойство.

2. Тревожное состояние.

3. Расстройство сна из-за нервного напряжения.

Как принимать валериану: идти ли к доктору

Таблетки и настойку валерианы принимают согласно предписанию врача в соответствии с формой и сложностью заболевания. В сложных случаях экстракты валерианы используются как дополнительное средство лечения. Тем не менее нельзя считать его устаревшим. Проверенный временем экстракт валерианы по-прежнему широко используется в медицине. Аптечные препараты отпускаются без рецепта врача.

Как принимать экстракт валерианы: за и против

В обычных случаях, когда нужно успокоиться, например, перед важным мероприятием, можно выпить 2 таблетки препарата, запивая водой. Почувствовать эффект можно не позднее чем через полчаса. Валериана не вызывает сонливости и, значит, не опасна при профессиях, сопряженных с риском. Не противопоказана она и детям.

Как правильно принимать валериану: в какое время

Прием лекарственных средств на основе валерианы проводится перед сном.

Можно использовать отвар корней, заваривая половину чайной ложки на стакан кипятка, настаивать 20 минут.

Принимать по трети стакана перед сном.

Детям необходимо уменьшить дозу вдвое.

Как принимать капли валерианы: дозировка

Не принято считать объем настойки валерианы в ложках.