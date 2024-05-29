У Джоли лифтинг, у Бюндхен грудь: пластический хирург рассказал про операции, которые сложно рассекретить

„Как правило, хирурги предлагают решать вопрос комплексно — с помощью блефаропластики и эндоскопического лобно-височного лифтинга. Оба метода малоинвазивные и „невидимые“. После блефаропластики пропадает уставший взгляд, синяки, глаза становятся распахнутыми и молодыми. А деликатно привести мягкие ткани в порядок в области лба и висков врачу удается при помощи эндоскопа: неэстетичный птоз верхней трети исчезает, образ становится более привлекательным и молодым“, — рассказывает пластический хирург.

Область глаз, лба и бровей — очень коварная и достаточно рано начинает выдавать возраст и следы современного ритма жизни.

Александр : „Среди знаменитостей один из самых удачных примеров деликатного лифтинга можно увидеть у Анджелины Джоли. Ее овал и скулы остаются точеными, верхняя треть приподнята, проблемные складки и заломы не проявляются сильнее с возрастом. Визуально Джоли выглядит свежо и молодо“.

Методика считается безопасной, т. к. хирург работает в пространствах, где нет важных анатомических образований, нервов и сосудов. Мягкие ткани не натягиваются, а восстанавливаются в молодое положение, после чего пластический хирург фиксирует каждую связку. Именно поэтому мимика и естественные природные черты не искажаются — образ омолаживается, становится свежее, но следы вмешательства полностью отсутствуют, уточняет эксперт.

Александр : „Все потому, что врач работает в пределах анатомических пространств на лице („спейсов“), появление которых возникает с возрастом и отражается в виде возрастных изменений. Как правило, проявлениями возраста являются „носогубки“, область брылей, скулы, слезная борозда, щеки, нижняя часть лица, где ослабление контуров особенно заметно“.

Эта методика, открытая австралийским пластическим хирургом Брайаном Мендельсоном, успешно практикуется во всем мире. В отличие от различных лифтингов и подтяжек, спейслифтинг хорош естественным и длительным результатом.

Пластический и реконструктивный хирург Александр Катков рассказал WomanНit , какие эстетические операции можно сделать, чтобы выглядеть естественно. Разбираем на примерах звезд.

Кто из звезд делал:

Александр: „Среди знаменитостей яркого незаметного эффекта удалось добиться Шарлиз Терон. Актриса не только избавилась от нависших век и распахнула глаза, но также приподняла уголки и разгладила верхнюю треть лица“.

Коррекция носа

Предложений о ринопластике сегодня очень много: ее проводят открытым, закрытым, авторским и даже инъекционными методами. Но очень часто, увы, встречается непрофессиональный подход — пациенты теряют деньги, не получая нужного результата.

Эксперт: „Одним из безопасных бескровных методов считается пьезоринопластика, проводимая с помощью ультразвукового аппарата пьезотома. Она незаменима при костной пластике носа, хирург контролирует ход операции, ультразвук не повреждает мягкие ткани и сосуды, и кроме внешней коррекции возвращает пациенту здоровое носовое дыхание“.

Кто из звезд делал:

Александр: „Актриса Блейк Лайвли вышла от пластического хирурга со счастливым билетом в руках. Удачная коррекция сделала нос более изящным — хирург поработал над сужением спинки и ноздрей, убрал горбинку и образ приобрел аристократические черты“.

Липофилинг

Популярная методика, которая с помощью собственных жировых клеток корректирует зоны, где нужно восполнить объем.

Хирург: „Как правило, это носогубная зона, скулы, щеки и виски. Важно точно рассчитать пропорции, чтобы лицо не выглядело одутловатым и опухшим. Также методика рекомендуется при деформации века и в случае потери упругости кожи. Хирурги стараются проводить липофилинг в комплексе с другими методиками, чтобы усилить эффект“.

Кто из звезд делал:

Александр: „Удачный пример качественно проведенного липофилинга у актрисы Дженнифер Гарнер. От природы ее узкое и слегка вытянутое лицо стало более впалым и выдающим возраст. Поэтому в меру полученный объем добавил свежего вида и моложавости“.

Эндоскопическая маммопластика