Как довести мужчину до ЗАГСа согласно его знаку Зодиака(3)
Женить его на себе — задача для веселых и находчивых. Боятся женихи официальных статусов и в государственные учреждения не очень-то и торопятся. Узнаем у астрологов, как можно ускорить процесс, пользуясь тайными знаниями, пишет Wday.
Овен
Сложный случай, но не безнадежный. Во-первых, этот знак Зодиака сам по себе авторитарен и самоуверен. Для него существует только одно верное мнение — его личное. Поэтому давления со стороны он не терпит и будет всячески это пресекать. Во-вторых, прежде чем сделать предложение руки и сердца, Овен должен быть уверен на сто процентов в своем выборе. Если девушка его влечет, манит и удовлетворяет во всех отношениях, но для роли жены, по его мнению, не подходит, то в ЗАГС он ее не пригласит.
Сначала Овен должен быть уверен во взаимности. Что делать в такой ситуации? Изучить его самого и отвечать его требованиям. Любит домашнее тепло — показывайте, какая практичная и хозяйственная вы девушка, увлекается активными видами спорта — и вы тоже присоединяйтесь, не терпит возражений — значит, нужно уметь молчать и слушать. В общем, быть не только влюбленной, но и оригинальной, интересной ему. Не срабатывает? Намекните, что у него появился решительный и сильный конкурент. Может быть, ревность (а Овны еще те собственники) поторопит его? Кстати, Овен делает предложение красиво: при антураже, с заготовленной речью и кольцом на память.
Телец
За этот знак Зодиака точно стоит побороться: Телец — отличный семьянин, преданный, надежный, хозяйственный. Если вы видите, как женщина несет по три сумки в каждой руке, — это про Козерогов (про них ниже), а в доме у Тельца все наоборот: добытчик — мужчина, он сделает все, чтобы дом был полной чашей благополучия. Финансовый директор и глава родительского комитета — это тоже все он. В общем, у Тельца, конечно, есть свои „тараканы“, но объективно для семейной жизни то, что доктор прописал. Но все прелести будут потом, а сначала попробуйте его еще до загса дотащить. Телец может упереться рогом.
Итак, на что он смотрит при выборе невесты? На ее практичность и экономность. Как умеет готовить, ведет свой девичий быт, как относится к праздной жизни (ой, вот этого он не любит, домосед и зануда по природе своей), как распоряжается деньгами. Проще говоря, Тельцу, самому практичному знаку Зодиака, нужна такая же, чтобы выстоять в любых невзгодах. Почаще удивляйте его лайфхаками (как сделать котлеты из гречки; найти в магазине самый свежий кефир, спрятанный на полке; сделать из старых джинсов сумку, кепку и панно и т. д.), и тогда он к вам будет присматриваться повнимательнее.
Близнецы
Помним-помним: артистичных Близнецов одними уговорами не возьмешь. Игра и действо — вот их стихия. А в рутине и обязательствах они чахнут, поэтому и от уз брака бегут как от огня. Ценят эти мужчины свободу, новизну и смену декораций. Поэтому и влечет их к девушкам необычным, ярким, энергичным. Экстравертам с чувством юмора. Чтобы, не задумываясь, разделяла авантюры, придуманные любимым, чтобы и в огонь, и воду.
В общем, вы поняли, что сила девушки Близнецов — в ее организаторских способностях и разносторонних увлечениях. Если отношения складываются удачно, то ждите подходящего момента. Близнецы импульсивны и подвержены сиюминутному настроению, могут сделать предложение спонтанно, казалось бы, в совсем неподходящий момент. Зато запомнится на всю жизнь!
Рак
Еще один прекрасный кандидат в мужья! Для него семейный уют и домашний очаг очень много значат. От своей природной скромности и застенчивости мужчины этого знака не перебирают невестами, если уж присмотрел кого, не отстанет. Выберет себе под стать — тихую и домашнюю, при общении окажется, что девушка умеет вязать салфетки и носки, делать маринованные огурцы и выращивает фиалки. Это не странно — Раки подсознательно ищут такой типаж.
Этим и надо очаровывать представителей этого знака. Если вы далеки от кулинарии и предпочитаете творческий м, срочно записывайтесь на курсы. Кстати, замуж Раки позовут, не смотря в глаза, покраснев и смущаясь. Зато потом будут активно готовиться ко всем традиционным свадебным мероприятиям.
Лев
Человек-оркестр и человек-праздник. С Львом никогда не будет скучно. Представители этого знака наделены актерскими и организаторскими способностями, поэтому любят девушек активных, веселых, придумщиц и затейниц. А еще стройных красавиц — потому что для самовлюбленного Льва очень важно быть лучшим во всех проявлениях, его девушка должна быть такой же привлекательной или харизматичной, как и он сам. Тогда все пазлы сложатся в очень гармоничный союз.
Льву в отличие от многих знаков Зодиака сходить в ЗАГС нетрудно. Влюбчивый и флиртующий по натуре, он за свою жизнь может это проделать несколько раз. Если избранница Льва сразу поймет его искрометный темперамент и проявит мудрость, закрывая глаза не некоторые провинности, то брак будет долгим и счастливым. Львы хотя и не такие домашние, как Телец и Рак, но тоже очень подходящий знак для семейной жизни.
Дева
Перфекционисты Девы к браку относятся серьезно, потому что женятся, как правило, один раз. Чем их можно привлечь? Как ни странно, на броскую внешность они не очень реагируют, предпочитая девушек строгих правил, хорошего воспитания, образованных и домовитых. При этом наборе качеств предполагается, что невеста уже обладает нордическим характером и умением скрывать свои эмоции. Их при совместной жизни с мужчиной-Девой будет много. Например, представители этого знака любят поучать всех и во всем, жену в частности, как вести себя с родителями, воспитывать детей, готовить обеды, вышивать крестиком и т. д.
Еще эти мужчины — большие ревнивцы и не терпят намека на флирт. Забудьте про соцсети, встречи с друзьями и т. д. При покорности второй половины семья получается крепкой и благополучной. Отправиться с Девой во Дворец бракосочетаний нетрудно, если мужчина принял такое решение. А может и не принять, среди Дев много холостяков. Запомнили? При выборе жены руководствуются только разумом. Предложение Дева сделает без лишних трат, скорее всего, в домашней обстановке, составит план и смету: сначала по подготовке к торжеству, потом медовый месяц, потом совместная жизнь и далее по списку.
Весы
Среди представителей этого знака больше всего завсегдатаев загса: женятся, разводятся, снова женятся. Дело в том, что одиночество их пугает — все-таки парный знак, а в жизни бывает всякое. Поэтому даме сердца нужно позаботиться не о том, как затащить на регистрацию брака любимого, а как его потом удержать. Как и все знаки воздушной стихии, Весы романтичны, влюбчивы, падкие на внешнюю привлекательность, чувственность. Сами себя считают альфа-самцами и требовательны к избраннице.
Она должна быть молодой, красивой и стройной. Это первое. Послушной, влюбленной, понимающей. Это второе. Как к любому человеку, к мужчине этого осеннего знака нужно уметь приспособиться, взамен он обеспечит вам достойную жизнь. Партнерство в браке, как правило, они не приветствуют, предпочитая быть главой семьи. А супружница должна всегда оставаться молодой, красивой, стройной.
Скорпион
Тут невесте придется постараться. Скорпиону брак не нужен, он все получает и без него. Обладая мужской привлекательностью и сексуальностью, он всегда окружен женщинами. Поэтому женится либо очень рано, потому что так сложились обстоятельства, либо очень поздно, потому что так надо. А может всю жизнь прожить в гражданском браке, обходя государственные учреждения стороной. Чем можно „взять“ Скорпиона?
Загадочностью, тайной, недосказанностью. Он выбирает женщин особенных, ярких, немногословных. Наверное, из-за большего внимания к своей персоне Скорпион ищет недоступную избранницу, чем больше препятствий на пути, тем больше его заводит. Романы с замужними дамами, подругами своих друзей, начальницами и т. д. — это случаи в характере Скорпиона. Не спешите раскрывать все карты: чем дольше он будет разгадывать загадки, тем сильнее будет его интерес, но не заигрывайтесь.
Стрелец
Влюблен по собственному желанию. Эмоциональные и открытые представители знака не знают проблем в искусстве пикапа и флирта. Из-за влюбчивости они, как правило, женятся рано. Но избранница должна обладать целым набором качеств, прагматичный и продуманный мужчина-Стрелец строить отношения будет не с каждой. Ему нужен крепкий орешек: как девушка Джеймса Бонда — красавица и умница, с твердым характером и своим мнением.
Слабовольных и ведомых просьба не беспокоить. Но в общении он ценит простоту и искренность, способность выслушать. А вот домовитость невесты для него не так важна, он все бытовые проблемы способен решить сам. Важнее, как в песне поется, погода в доме, чтобы девушка встречала с радостью его после работы, сама была в хорошим настроении, умела промолчать в нужный момент.
Козерог
Красавице представитель этого знака предпочтет серую мышку, потому что считает эффектных девушек ветреными, а он ценит преданность и стабильность. Козерог намерен жениться один раз и на всю жизнь и будет тщательно тестировать свою избранницу на предмет верности и схожести характеров. Еще одно нужно качество — экономность.
Прижимистые Козероги не любят расточительство, не собираются устраивать своей будущей жене праздный образ жизни, скорее выберет девушку трудолюбивую, успешную в карьере, которая может легко взять на себя решение бытовых и житейских дел. Смотрят на чувство вкуса избранницы: все должно быть в меру, элегантно, без вычурности. Козероги любят все делать обстоятельно, поэтому заведите разговор о будущем, оцените реакцию, если кандидат в мужья „созрел“, он с удовольствием продолжит тему, в подробностях рассказывая свое видение. Нет — тоже даст понять. С этими мужчинами можно говорить прямо.
Водолей
Вот это свободные художники по своему призванию и дате рождения — их затащить в ЗАГС сложнее всего. Они могут всю жизнь так и не дойти до него, хотя конечно же, они не затворники, гражданская жена и свои дети могут быть. Но официальные мероприятия Водолеи не любят. Женятся на выгодной партии, на девушках с успешной карьерой, старше себя. Знак очень требовательный к партнерам. Водолеи — творческая элита, интеллектуалы, руководители и крупные бизнесмены.
Поэтому им интересна образованная и думающая девушка, которая и сама способна добиться многого. Водолеи придирчивы к внешности: ухоженность и собственный стиль должны быть всегда, никаких отговорок на обстоятельства. Не спешите откровенничать, представители этого знака очень закрытые люди, их легче заинтересовать своей неприступностью и загадочностью, чем искренностью. Мужчины, рожденные в январе-феврале, ценят заботу: избранница для него — это и друг и мама. И главное — не лишайте его независимости, у Водолея всегда должна быть своя территория.
Рыбы
Они легко увлекаются и влюбляются без памяти. И в загс попадают легко и просто, потому что так сказала сделать избранница. Рыбы легко отдают власть женщине — в отношениях инициатива будет идти от нее, поэтому решительных действий даже не стоит и ждать. Мужчины этого знака ценят уверенных в себе девушек, которые знают, чего хотят от жизни, и могут сами легко этого добиться.
Рыбы — эстеты, разбираются в искусстве, обладают хорошим вкусом и творческими способностями независимо от профессии. Поэтому обратят внимание на девушку хорошо одетую, приятной внешности — в общем, неравнодушную к своему внешнему виду. Рыбы будут ждать от избранницы тепла и нежности, чтобы могла разделить с ним его переживания, дать нужный совет, но при этом не нарушала личностных границ — чуткая красавица с дипломом психолога, наверное.