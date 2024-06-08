Как довести мужчину до ЗАГСа согласно его знаку Зодиака

Овен

Сложный случай, но не безнадежный. Во-первых, этот знак Зодиака сам по себе авторитарен и самоуверен. Для него существует только одно верное мнение — его личное. Поэтому давления со стороны он не терпит и будет всячески это пресекать. Во-вторых, прежде чем сделать предложение руки и сердца, Овен должен быть уверен на сто процентов в своем выборе. Если девушка его влечет, манит и удовлетворяет во всех отношениях, но для роли жены, по его мнению, не подходит, то в ЗАГС он ее не пригласит.

Сначала Овен должен быть уверен во взаимности. Что делать в такой ситуации? Изучить его самого и отвечать его требованиям. Любит домашнее тепло — показывайте, какая практичная и хозяйственная вы девушка, увлекается активными видами спорта — и вы тоже присоединяйтесь, не терпит возражений — значит, нужно уметь молчать и слушать. В общем, быть не только влюбленной, но и оригинальной, интересной ему. Не срабатывает? Намекните, что у него появился решительный и сильный конкурент. Может быть, ревность (а Овны еще те собственники) поторопит его? Кстати, Овен делает предложение красиво: при антураже, с заготовленной речью и кольцом на память.

Телец

За этот знак Зодиака точно стоит побороться: Телец — отличный семьянин, преданный, надежный, хозяйственный. Если вы видите, как женщина несет по три сумки в каждой руке, — это про Козерогов (про них ниже), а в доме у Тельца все наоборот: добытчик — мужчина, он сделает все, чтобы дом был полной чашей благополучия. Финансовый директор и глава родительского комитета — это тоже все он. В общем, у Тельца, конечно, есть свои „тараканы“, но объективно для семейной жизни то, что доктор прописал. Но все прелести будут потом, а сначала попробуйте его еще до загса дотащить. Телец может упереться рогом.