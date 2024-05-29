Почему снится секс с человеком, которого вы терпеть не можете: объяснение нейробиолога

Во снах с нами происходит всякое: мы летаем, убегаем от преступников по крышам, сражаемся с чудовищами и... занимаемся сексом. Правда, порой с теми, о ком днем даже помыслить не могли. Нейробиолог Рахул Джандиал призывает не воспринимать такие сновидения всерьез и не стыдиться увиденного — ведь существует вполне научное объяснение этого феномена.

Фантазии и сны

Прежде всего стоит различать фантазии, которые одолевают вас, пока вы бодрствуете, и сны, которые видите ночью. Если первые нам подвластны — и мы действительно мечтаем о сексе с каким-то привлекательным для нас человеком, то во втором случае присниться может буквально все что угодно. Зачастую главным героем таких сновидений может стать человек, о котором мы никогда не думали в интимном контексте.

Сны — это продукт воображения, которое во сне не подчиняется никаким законам логики и общественным правилам. Да, вы никогда и помыслить не могли о сексе с коллегой, тем более что он вам глубоко антипатичен, — и тем не менее он снится вам в очень интересной роли.

Рахул Джандиал объясняет, что по ночам наша фантазия может откапывать из недр воспоминаний самые странные ассоциации и строить необычные взаимосвязи, поэтому в эротических сюжетах могут появляться неожиданные персонажи. Кроме того, логическая управляющая сеть в нашем мозгу, который отдыхает, отключается, поэтому полет фантазий буквально ничем не остановить.

К слову, в том числе поэтому в снах мы так свободно летаем, дышим под водой и прыгаем с крыши на крышу, ведь нас не сковывают никакие законы физики.

Адаптация мозга

Кстати, в эротическом сне вам вполне может привидеться известный киноактер или звезда эстрады — дело в том, что мозг воспринимает их как хорошо знакомых людей, ведь вы довольно часто видите их на экране.