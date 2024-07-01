Секс в отпуске: почему полезно для улучшения отношений и что взять с собой

„Большинство первоклассных заведений романтизируют поездку, включая лепестки роз в ванне, бутылку приветственного шампанского и другие милые детали, которые обязательно подтолкнут ваш сексуальный отпуск в правильном направлении“, — рассказывает Ольга.

Для придания романтики позвоните на курорт, как только забронируете номер, и сообщите, что у вас второй медовый месяц. Или напишите им электронное письмо.

Даже если вам придется заплатить немного больше, все равно выбирайте такой вариант. Вы же не хотите, чтобы ваш сексуальный отдых на пляже испортили младенцы с круглосуточными танцами под песни из „Свинки Пеппы“. И уж точно не для этого вы оставили собственных отпрысков с бабушками и нянюшками, чтобы слушать детские визги и писки (нет-нет, мы очень любим детей. Но от них тоже нужно иногда отдыхать).

„Держитесь подальше от огромного количества сетевых отелей и вместо них выбирайте уютные бутик-отели с множеством укромных местечек. По всему миру разбросано множество прекрасных курортов, в которых огромные площади отеля предназначены для гостей без детей“, — говорит эксперт.

„Пляжный или горный отдых — идеальное решение для пары, ведь в них вы оба сможете сосредоточиться друг на друге и не отвлекаться на утомительный шопинг и обязательное посещение достопримечательностей, которые сопутствуют отпуску в большом городе“, — объясняет Ольга.

О чем стоит помнить, когда вы будете планировать ваш секретный побег в лето и к вам самим?

„Смысл секс-отпуска заключается в том, чтобы предаться множеству сексуальных развлечений с вашим партнером. Воспользуйтесь шансом снова почувствовать себя подростками во время этой сексуальной эскапады. Экспериментируйте с позами, костюмами, игрушками, частями тела, местами и всем остальным, что только может прийти вам в голову. Вам понравится этот освежающий поворот в вашей обычной сексуальной жизни“, — предлагает сексолог Ольга Василенко.

Теперь, когда вы выбрали идеальное место, самое время приступить к самому интересному.

Не спешите

Отпуск — это гораздо больше, чем просто секс. Вы можете провести день на экскурсиях или часами гулять по городу, просто болтая обо всем на свете. Кстати, когда вы делали это в последний раз?

„Реалистично оцените свое самочувствие и не спешите заниматься сексом в отпуске, если вы устали от дневных приключений. Если вы устали и сразу же приступили к сексу, это может снизить качество ощущений“, — предостерегает Ольга.

Избегайте солнечных ожогов

Ничто так не портит секс на пляже под огромными звездами, как красная сгоревшая кожа, покрытая болезненными волдырями. Не говоря уже о том, что ваша новая (или хорошо забытая) и прекрасная акробатика в постели может быть прервана, если вы или ваш партнер не можете даже прикоснуться друг к другу! Мораль: используйте тонны солнцезащитного крема.

Выключите электронику

Ничто так не портит настроение, как беспокойство о рабочих сообщениях или смс от родителей. Поэтому выключите свой телефон, ноутбук, рабочий телефон или любую другую электронику, которая у вас есть. А еще лучше — уберите их в другую комнату. Не позволяйте своим устройствам прерывать время, проведенное с партнером.

Возьмите с собой игрушки

Если вы оставляете свои обязанности, проблемы и головную боль дома, это не значит, что вы должны оставить там и свои игрушки! К тому же, если вы знаете, что вы или ваш партнер используете вибраторы для достижения кульминации, зачем оставлять этакое сокровище сокровище дома?

„Только убедитесь, что вы берете с собой игрушки, которые могут пройти контроль в аэропорту! Особенно это касается мусульманских стран“, — предупреждает эксперт.

Заново познакомьтесь со своим телом

„Наша напряженная жизнь часто заставляет нас ставить свое физическое и эмоциональное здоровье на последнее место в списке приоритетов. Но когда стресс остается позади, отпуск — лучший способ вновь обрести гармонию с душой и телом. Мастурбация имеет так много преимуществ для здоровья, которые вы могли упустить, пока ваши мысли были заняты детьми, бытом и работой“, — объясняет Ольга.

Так что прежде чем перейти к сексу в отпуске с партнером, уделите немного внимания и себе. Заново познакомьтесь со своим телом, своими любимыми эрогенными зонами и узнайте, где и как вам нравится, чтобы к вам прикасались.

Не забудьте о смазке

Лубрикант может храниться в тумбочке у вас дома, но не в отеле! Поэтому не забудьте заранее позаботиться о смазке — просто потому, что в месте вашего прибытия ее может быть сложно купить, например.