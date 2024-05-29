Эти 9 привычек день за днем разрушают женское здоровье
Wday вместе с экспертом разбирается, от каких привычек стоит отказаться еще в раннем возрасте, чтобы не навредить своему здоровью в будущем.
Раздражение от мыла и ежедневных прокладок, молочница из-за сна в неудобной пижаме — это не выдуманные истории, а реальность, которую допускают женщины, не соблюдающие, казалось бы, банальные правила интимной гигиены.
Многие привычные вещи могут спровоцировать различные женские заболевания. От чего стоит отказаться каждой женщине, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала врач-гинеколог и сексолог Ульяна Смирнова.
Игнорирование женского календаря
Часто женщины приходят к гинекологу и не могут вспомнить, когда у них закончились последние месячные. Это знание является базовым для похода к доктору. Поэтому врачи рекомендуют всем девочкам еще с раннего возраста вести менструальный календарь. Сейчас в интернете есть множество приложений, которые могут проанализировать длину цикла, длину и обильность менструации, а также симптомы и общее состояние женщины.
„Отмечайте обильные и скудные дни менструаций, перемены в самочувствии и настроении. Вам всегда будет легко отследить отклонения, а доктору правильно выставить диагноз в соответствии с данными календаря“, — говорит Ульяна Смирнова.
Сон в пижаме
Многие девушки привыкли спать в ночных сорочках и пижамах (а некоторые даже в бюстгальтерах!). Ни в коем случае не стоит этого делать. Во-первых, во время сна организм должен отдыхать и возобновляться. А во-вторых, если вы спите в штанах или в шортах, то при перегревании нарушается теплообмен, что приводит к банальной молочнице. Выбирайте для сна хлопковое нижнее белье, но самый безопасный для здоровья вариант — спать голой.
Ношение тесного белья
Трусики-стринги, кружевное белье из синтетических материалов — все это плохо влияет на интимную гигиену. Ненатуральные ткани не дают коже дышать, в результате она потеет и создается парниковый эффект, который в дальнейшем может привести молочнице и к бактериальным вагинитам.
Постоянное использование ежедневных прокладок
Регулярное ношение ежедневных прокладок тоже не полезная привычка, а как раз наоборот. Из-за них нарушается микрофлора влагалища.
„Количество выделений в период овуляции может увеличиваться, это абсолютно нормально. Если в остальное время вы чувствуете, что выделения доставляют вам дискомфорт, лучше проконсультироваться со своим гинекологом, а не спасаться прокладками“.
Подмывание со средством для интимной гигиены каждый день
„Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а „защелачивают“ микрофлору, нарушая ее“, — говорит врач.
Чрезмерное очищение может нарушить природную бактериальную флору влагалища, поэтому лучшей гигиеной является подмывание холодной водой после каждого похода в туалет. Без мыла и гелей.
Самостоятельная покупка противозачаточных
Покупать таблетки по совету подруги/мамы/блогера изначально идея очень плохая. Перед тем как пойти в аптеку за средствами контрацепции, обязательно посетите врача, который подберет вам индивидуальный план лечения. Только доктор может дать соответствующую рекомендацию после предварительного комплексного обследования, учесть наличие сопутствующих заболеваний, определить отсутствие противопоказаний к приему того или иного гормонального препарата.
Прижигание эрозии
„Эрозия шейки матки“ — диагноз, который, согласно мировой статистике, ставят каждой пятой женщине. Некоторые врачи ратуют за то, чтобы пациентки проходили операцию прижигания даже тогда, когда этого делать не нужно.
„Не стоит прижигать шейку матки „просто так“, без показаний. Это касается банальной эрозии с нормальной цитологической и кольпоскопической картиной. Такое прижигание стирает границу переходного эпителия, затрудняя тем самым дальнейшее диагностирование онкологического процесса“, — поясняет гинеколог.
Игнорирование зуда и выделений
Причиной зуда и выделений могут быть не только банальные простуды, но и различные инфекционные заболевания. Если вы обнаружили у себя какой-либо из заявленных симптомов, обязательно обращайтесь к врачу.
Ношение неудобного бюстгальтера
Выбирайте в первую очередь комфортный и удобный для носки бюстгальтер. Если вам кажется, что в таком белье невозможно выглядеть красиво, то спешим вас обрадовать! Сейчас на рынке представлено огромное множество стильных, женственных, но при этом удобных комплектов нижнего белья. Забота и любовь к себе превыше всего, не забывайте об этом!
„Не стоит носить пуш-ап, синтетические, не подходящие по размеру бюстгальтеры. Они сдавливают грудь, возникают застойные явления, как итог — риск новообразований“.