Эти 9 привычек день за днем разрушают женское здоровье

Раздражение от мыла и ежедневных прокладок, молочница из-за сна в неудобной пижаме — это не выдуманные истории, а реальность, которую допускают женщины, не соблюдающие, казалось бы, банальные правила интимной гигиены.

Многие привычные вещи могут спровоцировать различные женские заболевания. От чего стоит отказаться каждой женщине, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала врач-гинеколог и сексолог Ульяна Смирнова.

Игнорирование женского календаря

Часто женщины приходят к гинекологу и не могут вспомнить, когда у них закончились последние месячные. Это знание является базовым для похода к доктору. Поэтому врачи рекомендуют всем девочкам еще с раннего возраста вести менструальный календарь. Сейчас в интернете есть множество приложений, которые могут проанализировать длину цикла, длину и обильность менструации, а также симптомы и общее состояние женщины.

„Отмечайте обильные и скудные дни менструаций, перемены в самочувствии и настроении. Вам всегда будет легко отследить отклонения, а доктору правильно выставить диагноз в соответствии с данными календаря“, — говорит Ульяна Смирнова.

Сон в пижаме

Многие девушки привыкли спать в ночных сорочках и пижамах (а некоторые даже в бюстгальтерах!). Ни в коем случае не стоит этого делать. Во-первых, во время сна организм должен отдыхать и возобновляться. А во-вторых, если вы спите в штанах или в шортах, то при перегревании нарушается теплообмен, что приводит к банальной молочнице. Выбирайте для сна хлопковое нижнее белье, но самый безопасный для здоровья вариант — спать голой.

Ношение тесного белья

Трусики-стринги, кружевное белье из синтетических материалов — все это плохо влияет на интимную гигиену. Ненатуральные ткани не дают коже дышать, в результате она потеет и создается парниковый эффект, который в дальнейшем может привести молочнице и к бактериальным вагинитам.

Постоянное использование ежедневных прокладок