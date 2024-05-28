Недержание мочи может быть вызвано рядом причин – виновника поможет выявить врач

„Недержание мочи может возникнуть в частности в качестве побочного эффекта какого-либо лекарства. Также его возникновению способствуют некоторые хронические заболевания“, – говорит акушерка Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Хеди Паюсте.

По словам Паюсте, перед началом лечения крайне важно поставить точный диагноз: „В случае женщин выбор лечения зависит от типа инконтиненции, возраста пациентки, желания родить в будущем, сопутствующих заболеваний и принимаемых медикаментов“.

„Лечение различно в зависимости от типа недержания мочи. Кому-то показана операция, кому-то – медикаментозная терапия. В иных случаях может потребоваться совместить оба метода. Если причина инконтиненции известна, то в большинстве случаев проблема имеет решение“, – уверяет акушерка.

Упражнения для укрепления мышц тазового дна никому не повредят

„Факт таков, что у женщин недержание мочи возникает вдвое чаще, чем у мужчин, поэтому акушерки близко знакомы с этой проблемой, ведь к ним многие женщины обращаются за помощью“, – продолжает Паюсте.

„Беременным мы всегда говорим, что упражнения для укрепления мышц тазового дна никогда лишними не будут. Этот же совет действителен и при проблеме недержания мочи. Наши акушерки также помогают с выявлением точной причины инконтиненции, рекомендуют, что женщина может сделать для своего здоровья самостоятельно, и направляют пациенток для дальнейшего лечения к врачу-специалисту“, – говорит она.

В Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы обучение консультированию по вопросам недержания мочи прошли опытные акушерки Маарика Ныммеметс, Хеди Паюсте и Трийн Рооталу. С мая в Восточно-Таллиннской центральной больнице можно зарегистрироваться на услугу „Прием акушерки в случае недержания мочи“.

Записаться на прием можно по телефону 666 1900 или на сайте www.terviseportaal.ee . Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы предлагает женщинам надежную и профессиональную помощь в заботе о своем здоровье. В клинику можно обратиться как за консультацией, так и для регулярного осмотра или по поводу различных гинекологических заболеваний.