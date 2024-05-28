Девять неожиданных фактов про целлюлит: как с ним бороться

Существует огромное количество дезинформации о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Поэтому, прежде чем записываться на косметические процедуры или тратить целое состояние на безрецептурные средства, ознакомьтесь с реальной историей целлюлита.

Целлюлит вызывается токсинами в организме: миф

Ненавистная апельсиновая корка возникает, когда лежащие в основе жировые отложения начинают пробиваться сквозь слои коллагеновых волокон соединительной ткани. Они находятся под кожей (чаще всего в области ягодиц и бедер, но также на руках, животе и других распространенных проблемных местах).

„Соединительная ткань может быть ослаблена из-за дисбаланса гормонов, недостатка физических упражнений и мышечного тонуса, избытка жира и плохого кровообращения“, — говорит косметолог Ирина Головина.

Но это состояние точно не вызывается „токсинами“.

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин: факт

У женщин, как правило, больше жира на бедрах и животе. Кроме того, у нас меньше поддерживающей соединительной ткани. Однако, по разным оценкам, около 10% мужчин также страдают от целлюлита.

Целлюлит усиливается с возрастом: факт

Гормоны играют определенную роль в появлении целлюлита.

„С возрастом в организме женщин вырабатывается меньше эстрогена — гормона, который помогает поддерживать нормальное кровообращение в сосудах. Меньшее количество эстрогена может означать ухудшение кровообращения, что также может означать снижение выработки нового коллагена и разрушение старой соединительной ткани“, — объясняет Ирина.

Целлюлит обусловлен генетически: факт

Это правда, что целлюлит передается по наследству: если у вашей матери и бабушки был целлюлит, то и у вас он может появиться с большей вероятностью. Если вам не повезло выиграть в генетическую лотерею, не падайте духом: такие факторы, как диета, физические упражнения и поддержание здорового веса также играют свою роль.

Целлюлит бывает только у людей без хорошей физической формы: миф