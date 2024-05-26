Секс и отношения
26.05.2024, 16:20

Врач назвал плюсы целибата — полного воздержания от секса

 (2)
76968136
76968136
ФОТО: Real Window Creative | Shutterstock

Психотерапевт Кристина Манкузо развеяла популярные мифы о целибате в беседе с Daily Mail.

Эксперт подчеркнула, что решение о воздержании может быть принято девушкой по ряду причин: в связи с религиозными убеждениями, желанием сосредоточиться на карьере и просто „контролировать ситуацию“. Более того, отказ от секса не обязательно говорит о полном отсутствии романтических отношений, передает Super.

„Можно часто ходить на свидания, но приберечь близость для кого-то, с кем действительно будете строить отношения“, — объяснила врач. Она также отметила, что такой формат подходит не для всех, даже несмотря на преимущества. Мол, слишком ранний половой акт может помешать узнать кого-то по-настоящему. Таким образом, отсутствие секса оставляет место для той ранней стадии предвкушения в процессе изучения друг друга.

„В ту минуту, когда в игру вступает близость, это лишает человека способности ясно воспринимать происходящее“, — уверена психотерапевт. По словам специалиста, если парень не перезвонит вам после целомудренного свидания, вы почувствуете себя намного лучше, чем если решились бы на интимную близость.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии