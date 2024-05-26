Врач назвал плюсы целибата — полного воздержания от секса

Эксперт подчеркнула, что решение о воздержании может быть принято девушкой по ряду причин: в связи с религиозными убеждениями, желанием сосредоточиться на карьере и просто „контролировать ситуацию“. Более того, отказ от секса не обязательно говорит о полном отсутствии романтических отношений, передает Super.

„Можно часто ходить на свидания, но приберечь близость для кого-то, с кем действительно будете строить отношения“, — объяснила врач. Она также отметила, что такой формат подходит не для всех, даже несмотря на преимущества. Мол, слишком ранний половой акт может помешать узнать кого-то по-настоящему. Таким образом, отсутствие секса оставляет место для той ранней стадии предвкушения в процессе изучения друг друга.

„В ту минуту, когда в игру вступает близость, это лишает человека способности ясно воспринимать происходящее“, — уверена психотерапевт. По словам специалиста, если парень не перезвонит вам после целомудренного свидания, вы почувствуете себя намного лучше, чем если решились бы на интимную близость.