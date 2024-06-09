От „коммун любви“ до жестких запретов: был ли секс в СССР

Помимо этого, в советском государстве в ходу была литература на всевозможные около-сексуальные темы, а мировые сексологи приезжали с лекциями. Тема секса полностью перестала быть табуированной – ее спокойно обсуждали в газетах и театральных постановках, даже проходили „обнаженные“ демонстрации в крупнейших городах страны.

Народный комиссар общественного презрения, дипломат и первая в мире женщина-посол Александра Коллонтай сыграла огромную роль в своеобразной сексуальной революции в СССР тех лет. Помимо работы над уравниванием прав мужчин и женщин, большого вклада в развитие женского образования и достойную оплату труда женщин она выступала за свободную сексуальную жизнь. По ее инициативе даже были созданы специальные коммуны, где представители обоих полов могли жить вместе (во всех смыслах), и это полностью одобрялось и даже поддерживалось.

Если не вдаваться в историю, можно подумать, что в СССР ни о каком сексе речи не шло, а люди даже не знали, что означает это слово. Но это не совсем так. В начале 20-х годов прошлого века, после Октябрьской революции 1917 года, советское государство, напротив, было крайне сексуально „раскрепощенным“. Придя к власти, большевики дали гражданам максимум свобод. Так, были разрешены разводы, „гражданские браки“ и даже было официально разрешено делать аборты, что дало огромный прорыв в женских правах.

Однако хочется возразить: „Но как рождались дети? Они ведь не появлялись методом почкования?“ Сегодня разбираемся, каковы же были интимные отношения у граждан Советского Союза на самом деле, и что на это повлияло.

Наверняка многим знакома фраза „В СССР секса нет“. Она будто бы символизирует эпоху строгой цензуры, где в фильмах и книгах того времени демонстрировались исключительно платонические отношения, а за поцелуй девушка была обязана отвесить парню пощечину, чтобы не прослыть легкомысленной. Кажется, отношения в тот период были очень возвышенными, чистыми и „не испорченными“.

Сталин и запрет на секс

После прихода Иосифа Виссарионовича к власти многие прорывы в сексуальной жизни общества сошли на нет и даже „откатились“. Так, в 30-40-е годы 20-го века стало пропагандироваться классическое понимание семьи как ячейки общества, аборты запретили, процесс развода сильно усложнили, а в публичном поле стало запрещено любое упоминание секса. Развод стал восприниматься как позорное пятно на биографии обоих супругов, поэтому семью стремились сохранить всеми возможными способами, лишь бы не допустить осуждения общества.

Все осложнял еще и квартирный вопрос. В те времена многие жили в бараках и коммуналках с большим количеством соседей и отсутствием какого-либо личного пространства. У супругов порой просто не было возможности расслабиться и уединиться.

„Оттепель“

После смерти Сталина началось постепенное „оттаивание“ жестких сексуальных запретов. Так, в кино и литературе начались намеки на сексуальную свободу, появились сравнительно откровенные сцены и сюжеты. Уйти окончательно строгие запреты смогли уже ближе к периоду „перестройки“.

„В СССР секса нет“

Эта легендарная фраза быстро разлетелась в народ после телемоста „Ленинград-Бостон“ в 1986 году. Ее сказала обычная советская гражданка из Ленинграда и по совместительству представительница общественной организации „Комитет советских женщин“ Людмила Иванова. После этих слов зал оглушили смех и аплодисменты. В таком виде она и „ушла в народ“ и до сих пор порождает множество шуток и анекдотов.

Однако мало кто знает полную версию этой фразы: „Секса у нас [в СССР] нет, и мы категорически против этого. У нас есть любовь“. Она была ответом на вопрос одной из американских участниц. Та поинтересовалась, есть ли в СССР сексуальные посылы и образы в рекламе, которые на тот момент активно „атаковали“ американский рынок. Согласитесь, в таком виде ее значение кардинально другое?

Как видим, фраза „В СССР секса нет“ в первую очередь характеризует отношение к нему государства в определенный исторический промежуток (в основном, в сталинскую эпоху), а также невозможность свободно говорить на тему секса в обществе. Но, как и остальные естественные сферы жизни, секс в Советском Союзе, конечно же, был.