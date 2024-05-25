Летние счастливчики: три знака Зодиака, которым повезет летом 2024 года

Предстоящее время года может стать удачным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кто летом 2024 года будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.

Близнецы

Близнецы этим летом не только преуспеют в личной жизни, но и смогут реализовать свои таланты в творческих начинаниях. Ожидается прорыв для тех, кто занимается искусством, музыкой, литературой или дизайном. Их чуткость и богатая фантазия принесут заслуженное признание и финансовый успех. Также возможны удачные сделки с недвижимостью, связанные с жильем или обустройством уютного семейного гнезда.

Весы

Весы эти летом испытают невероятную удачу в сфере межличностных отношений и коммуникаций. Их дипломатические способности пригодятся для налаживания важных деловых контактов и заключения выгодных партнерских соглашений. Возможно получение ценных знакомств в высших кругах, которые в будущем принесут большие дивиденды. Летние путешествия и поездки также окажутся крайне успешными.

Стрелец

Стрельцов ждет звездный сезон во многих сферах жизни. В личных отношениях их ожидает страстный роман или окрыляющее чувство, которое перевернет их представления о любви. Также возможно интересное путешествие, которое принесет не только новые впечатления, но и возможность карьерного роста или финансовой выгоды. Неугомонный авантюризм и жажда приключений Стрельцов наконец-то будут вознаграждены.