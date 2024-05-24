Maxima приглашает на бесплатные соревнования по бегу
2 июня в Мустамяэ стартует серия народных забегов „Maxima Rahvajooks“, участие в которой бесплатное для всех любителей спорта. Летом беговая серия пройдет в три этапа. Первый состоится 2 июня на стадионе Кадака в рамках Дня семьи Мустамяэ, второй – 15 июня в парке Мянни на гриль-вечеринке Мустамяэ, а завершится сезон народным забегом в честь начала учебного года 1 сентября на стадионе Кадака.
К участию в народных забегах Maxima приглашаются все любители физкультуры любого возраста и с любым уровнем спортивной подготовки. Основную дистанцию в 5 км можно как пробежать, так и пройти. Для дошкольников запланированы короткие забеги.
2 июня детский забег „Maxima Rahvajooks“ стартует в 10:30, а совместный старт для остальных возрастных групп будет дан в 10:45. Все забеги стартуют со стадиона Кадака (Вильде теэ 120, Таллинн).
Классы соревнований и дистанции:
Дети до 6 лет, 300 м
7-13 лет 1,7 км (1 круг)
14-17 лет 3,4 км (2 круга)
18 и старше 5,1 км (3 круга)
Каждый получит приз!
Все участники, большие и маленькие, любители бега и ходьбы, получат призы от Maxima – высококачественную продукцию собственного бренда Well Done. А те, кто войдут в тройку лучших в каждом соревновании, получат богатые подарочные корзины той же линейки.
Для участия в „Народном забеге Maxima“ необходима предварительная регистрация.
Запишитесь здесь!
День семьи Мустамяэ
В День семьи Мустамяэ, 2 июня, будет немало мероприятий и для тех, кто не хочет бегать. С 10:00 до 17:00 можно будет принять участие в демо-тренировках и попробовать себя в разных видах спорта, таких как футбол, баскетбол, акробатика, борьба. Как и в прошлом году, морские пехотинцы США познакомят молодежь с американским футболом. Кроме того, ожидается визит британских солдат, которые приедут на своем мощном бронетранспортере Warrior! Также на месте будет присутствовать Спасательный департамент, полиция и скорая помощь, которые вместе покажут пример проведения спасательной операции. День семьи Мустамяэ организует управа района Мустамяэ. Программу дня можно найти в Facebook.