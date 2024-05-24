Maxima приглашает на бесплатные соревнования по бегу

К участию в народных забегах Maxima приглашаются все любители физкультуры любого возраста и с любым уровнем спортивной подготовки. Основную дистанцию в 5 км можно как пробежать, так и пройти. Для дошкольников запланированы короткие забеги.

Каждый получит приз!

День семьи Мустамяэ

В День семьи Мустамяэ, 2 июня, будет немало мероприятий и для тех, кто не хочет бегать. С 10:00 до 17:00 можно будет принять участие в демо-тренировках и попробовать себя в разных видах спорта, таких как футбол, баскетбол, акробатика, борьба. Как и в прошлом году, морские пехотинцы США познакомят молодежь с американским футболом. Кроме того, ожидается визит британских солдат, которые приедут на своем мощном бронетранспортере Warrior! Также на месте будет присутствовать Спасательный департамент, полиция и скорая помощь, которые вместе покажут пример проведения спасательной операции. День семьи Мустамяэ организует управа района Мустамяэ. Программу дня можно найти в Facebook.