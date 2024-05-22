Опасные продукты. Диетологи назвали 3 самых вредных десерта для сердца и сосудов

Мороженое — один из самых вкусных летних десертов, а жирные сорта премиум-класса, безусловно, являются восхитительным способом побаловать себя. Но, к сожалению, хотя это может показаться безобидным лакомством, диетолог Лиза Эндрюс предостерегает от чрезмерного употребления из-за его пагубного воздействия на здоровье артерий. „Помимо насыщенных жиров, жирное мороженое также содержит много сахара, который может сделать ваши артерии липкими и повысить вероятность отложения бляшек и жира“, — говорит она.

Поэтому лучше всего оставить шоколадный торт для особых случаев и свести количество кусочков к минимуму. И учтите, что то, что шоколадный торт вреден для здоровья сердца, не означает, что шоколад также вреден. Роуз отмечает, что темный шоколад богат антиоксидантами и содержит флавоноиды, которые действительно полезны для здоровья вашего сердца. „Темный шоколад — полезная альтернатива десерту, поскольку он содержит флавоноиды, улучшающие кровоток и снижающие кровяное давление, снижая риск сердечных заболеваний“, — говорит эксперт.

Шоколадный торт — популярный и любимый многими десерт, но он, к сожалению, не полезен для вашего здоровья. „Шоколадный торт — это десерт с высоким содержанием жиров, богатый сахаром и калориями. Он сделан из масла, сахара, муки, яиц и шоколада, которые способствуют закупорке артерий и сердечным заболеваниям“, — говорит дипломированный диетолог и эксперт по здоровому питанию Вероника Роуз. „Шоколадный торт вреден для здоровья сердца, поскольку он содержит насыщенные и трансжиры, которые могут повысить уровень плохого холестерина и снизить уровень хорошего холестерина“. Эти жиры также приводят к воспалению в организме, что в конечном итоге может вызвать заболевание сердца.

Многим сладкоежкам сложно отказаться от десертов, но большинство из них содержат слишком много сахара. А умеренное потребление сахара имеет решающее значение для снижения веса и общего состояния здоровья. В частности, употребление слишком большого количества сладких, жирных и высококалорийных десертов может оказать пагубное воздействие на ваше сердце и даже привести к закупорке артерий. Об этом пишет She Finds.

Чрезмерное потребление сахара может привести к ряду проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину и воспаления, которые являются факторами риска атеросклероза. Кроме того, сочетание насыщенных жиров и сахара может привести к образованию в крови липких веществ, известных как триглицериды. Эти триглицериды могут способствовать накоплению бляшек в артериях, еще больше сужая их и увеличивая риск сердечных заболеваний.

Выпечка

Подобно шоколадному торту, выпечка готовится из сахара, муки и сливочного масла, что вредно для здоровья сердца. Употребление слишком большого количества выпечки, такой как пончики, печенье и пироги, может привести не только к закупорке артерий, но и к повышению уровня холестерина. К одному из популярных вариантов, которые не рекомендует диетолог, относится яблочный пирог.

„Яблочный пирог готовится из сахара, муки, сливочного масла и яблок, а корочка обычно делается из сливочного масла. Сочетание сливочного масла и сахара вредно для здоровья сердца, поскольку может привести к повышению уровня холестерина и закупорке артерий“, – объясняет Роуз. „Яблочный пирог с маслянистой корочкой вреден для здоровья сердца, поскольку он содержит насыщенные жиры из сливочного масла и добавленный сахар, что может увеличить риск сердечных заболеваний“.

Пончики — еще один вариант десерта, который может привести к воспалению, увеличению веса и ухудшению здоровья сердца. „[Пончики] обычно жарят в масле, содержащем трансжиры, что может сделать их богатыми насыщенными и трансжирами“, — предупреждает Роуз.

Вместо выпечки с высоким содержанием сахара и жира, такой как пончики и яблочный пирог, Роуз предлагает отдавать предпочтение свежим фруктам. Это здоровая альтернатива десерту с низким содержанием калорий, высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. „Свежие фрукты — это полезная альтернатива десерту, поскольку в них мало калорий, много клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме и улучшить здоровье сердца“, — говорит Роуз.

Лучше избегать десертов с высоким содержанием сахара. Отказ от них пойдет на пользу вашей талии и здоровью вашего сердца. Вы можете удовлетворить свою потребность в сладком йогуртовым парфе с натуральными подсластителями, фруктами или темным шоколадом. Эти питательные десерты не только помогут предотвратить закупорку артерий, но и ускорят обмен веществ, что поможет похудеть.