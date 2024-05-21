Как поддерживать себя в форме? Советует популярный спортсмен-экстремал

„Я катаюсь каждый день — в некоторые дни по часу, в другие дни до четырех часов. Таким образом, езда на самокате уже поддерживает хорошую форму и приносит с собой приличную физическую нагрузку“, — рассказывает Тасане. „При этом физическая сила и выносливость являются важными предпосылками для езды на самокате, поэтому помимо катания я также тренируюсь с весом собственного тела на тренажерах – т.е. занимаюсь калистеникой“, - добавил он.

„Кроме того, в физически сложном виде спорта одним из наиболее важных факторов является хороший сон. Я всегда слежу за тем, чтобы как следует отдохнуть и дать организму возможность восстановиться“, - делится Тасане своими мыслями о том, как обеспечить достижение высоких спортивных результатов.

В любом виде спорта важно получать удовольствие от процесса и упражнений, потому что это единственный способ сохранить последовательность занятий, без которой невозможно достичь результатов. „Например, я люблю слушать музыку во время катания и тренировок“, — рассказывает спортсмен-экстремал.

Чтобы прослушивание музыки во время тренировок было особенно удобным, хорошо использовать смарт-часы, с которых можно также управлять музыкальными приложениями – тогда не придется доставать телефон, чтобы сменить композицию или поставить ее на паузу. А также можно отвечать на срочные звонки или сообщения, не ставя тренировку на затяжную паузу.

Смарт-устройства поддерживают спортивные достижения

„Сегодня довольно просто фиксировать результаты своих тренировок, ведь новые смарт- часы измеряют частоту сердечных сокращений и количество сожженных калорий, независимо от того, каким видом спорта занимается пользователь. Это помогает не только заметить изменения в своих тренировках, но и увидеть необходимое время для восстановления“, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.