ФОТО | Стильная публика собралась отметить день рождения магазина эстонского дизайна Tallinn Design House

В этом году в фокусе дня рождения были темы переработки и повторного использования. Своим опытом делились дизайнер и креативный руководитель SOMA и ONEHE София Халлик и Стилст Светалана Агуреева, которая создает апсайкл-рубашки.

София отметила, что при создании украшений из серебра и золота так или иначе идет процесс повторного использования материалов, так как драгоценные металлы, как правило, никто не выбрасывает. Она также раньше сотрудничала с фирмой по утилизации самолетов и использовала металл оттуда для создания украшений. Недавно, исходя из принципов устойчивого развития, София прекратила производство коллекции серег Plüsch с бархатным покрытием.

Зато в сотрудничестве со Светланой появилась коллекция больших бантов, созданных из остатков ткани. Банты можно носить как ожерелье или как украшение для сумочки, уже вызвали большой интерес и были замечены и на президентском приеме, и на обложке журнала.

Помимо презентации коллаборации прошел также показ рубашек BY AGUREEVA, созданных с помощью апсайклинга. Светлана стилизовала работников магазина в свои рубашки и украшения из коллаборации с Софией, а также использовала вещи с вешалки pre-loved в Tallinn Design House.

У стилиста есть собственный рабочий архив с большим количеством одежды, поэтому рубашки шьются либо из этой одежды, либо из одежды, найденной в секонд-хендах. Повторное использование проявляется и в деталях - даже этикетку с информацией о товаре можно использовать как закладку, а каждая рубашка упаковывается в многоразовую тканевую сумку, на которой написано по-английски: „Сумка с миссией. Я - переработана, меня можно повторно использовать, я вмещаю 5 бутылок вина“.