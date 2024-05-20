Как предложить партнеру эксперименты в постели

Найдите кино, где есть сексуальная сцена, которую вы бы хотели воплотить в жизнь и предложите партнеру посмотреть кино вместе. Когда дойдете до нужного фрагмента, аккуратно и будто невзначай скажите: „Вау! Как красиво! А ты бы хотел попробовать что-то подобное?“. Дальше остается слушать и наблюдать реакцию партнера. Если он говорит: „да, это может быть интересно“, можно сразу обсудить, как и где вы можете попробовать подобное. В этом случае расскажите все подробности вашей фантазии. Если же партнер сразу и твердо говорит „нет“, значит это означает „нет“ и он/она не готов(а) к подобному.

Первое и самое простое, что нужно сделать, это узнать у партнера о его желаниях издалека, особенно, если ранее у вас еще ни разу не заходила речь о разнообразии в постели. В идеале узнавать все это еще в самом начале отношений, но даже если вы вместе уже долгое время и только сейчас решились на эксперименты — это не страшно, так тоже бывает. Как известно, лучше поздно, чем никогда.

Умение говорить — прекрасный навык не только в паре, но и в принципе в жизни, который помогает доносить свои мысли такими, какие они есть у нас в голове на самом деле.

Иногда само предложение или интонация, с которой оно произнесено, звучат так, что партнер, даже если в теории ему было бы интересно попробовать предложенное, откажется. А другой разочаруется, и более предлагать не будет.

Сексуальные эксперименты повышают уровень близости в отношениях, но не каждый умеет про это говорить и правильно преподносить информацию. Экспериментом можно как напугать, так и наоборот, заинтересовать.

Добавлять новизну в интимную жизнь многие пары боятся зачастую потому, что кажется, что классический секс по итогу станет неинтересным. Но, к счастью, это огромный миф, и именно эксперименты в постели дают соскучиться по классике, ведь не зря говорят „классика всегда в моде“, а также помогают сформировать еще большее доверие друг другу, посмотреть на себя с другой стороны и познакомиться с собой и партнером заново.

Похожий вариант можно предложить через книгу. Можно выбрать произведение, где вы прочитали красивую сексуальную сцену, нафантазировали ее, и говорите партнеру: „Ты представляешь, я прочитала такой классный роман … и там была такая красивая постельная сцена в ванной (можно придумать свой вариант или предложить повторить сцену в книге), а ты бы хотел попробовать подобное? Как ты относишься к таким экспериментам?“ И, соответственно, ждем ответа и реакцию партнера.

Если вы только начинаете строить отношения, старайтесь изначально открыто говорить на тему секса, экспериментов и фантазий. Как минимум, это дает ценные знания о партнере, насколько он раскрепощен или зажат, насколько хорошо он знает свое тело и поможет вам в будущем доставить ему/ей удовольствие. Незнание своего тела часто служит имитацией оргазмов и приводит к обидам. К тому же, вы будете понимать, насколько сходитесь или расходитесь с партнером в своих представлениях об удовольствии, в желаниях и фантазиях, в потребностях.

Как же еще можно говорить об экспериментах в постели?

Ролевые игры

Ролевые игры могут быть как легкими, так и с хорошими сценариями, где необходимо готовиться. Начните с легкого секстинга и эротического фото: „Добрый вечер, мой самый лучший мужчина! Сегодня дома тебя ждет твоя жаркая женщина! Поторопись!“ Когда ваш мужчина придет, пусть дверь ему откроет как раз та самая жаркая тигрица, которая так и хочет сделать что-то приятное своему мужчине! Дома может уже играть легкая музыка для секса, приглушенный свет добавит атмосферы, приготовьте небольшие закуски и шампанское, а также помните про запахи: афродизиаки станут вашими друзьями навсегда и помогут расслабиться. Такие эксперименты никого не оставят равнодушным, а вечер запомнится надолго, и вы оба будете с нетерпением ждать следующего раза.

Карточки

Великолепный вариант как для пар, которые только познакомились, так и для тех, кто уже давно в отношениях. Сейчас существует множество вариантов игр, которые представляют из себя карточки с вопросами на темы секса, близости, ценностей. Игровая форма всегда воспринимается легче, чем „серьезный разговор“. Если вы приобретаете их один/одна, то уже дома или в кафе можно сказать: „Ты знаешь, я купила такую классную игру, давай поиграем прямо сейчас?!“ Если вы находитесь где-то в общественном месте, это само по себе способно очень сильно возбудить, и игра может интересно развернуться. Партнеры по очереди достают карты и зачитывают вслух вопросы, а затем обсуждают свои ответы. Конечно, стеснение и смущение может присутствовать, но важно быть искренним и открытым к разговору, и акцентировать внимание на игривости и легкости процесса. Если на карте задание, которое выполнимо прямо сейчас, можно попросить это выполнить. Если партнер стесняется, возьмите инициативу на себя и, вытащив для себя следующую карточку, осуществите задание в том месте, где вы находитесь.

И очень важный момент: если партнер отказывает или говорит, что ему что-то не нравится, это абсолютно нормально, и к этому нужно быть готовым, начиная подобные разговоры. Необходимо узнать, а какие эксперименты хотел бы он в свою очередь, или, если если не хочется ничего, то почему, ведь часто отказ может быть просто из-за стеснения или потому, что человек никогда подобного не пробовал и боится показаться несексуальным. Важно прислушаться к себе и партнеру и выбрать тот вариант коммуникации, который подойдет обоим.