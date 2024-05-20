Наращивание ресниц: чем может быть опасно и кому противопоказано

Англичанка ослепла на один глаз

Жительница Лондона утверждает, что ослепла на полтора года после того, как ей наклеили ресницы, не снимая контактных линз. У Лилли Барретт сперва покраснел и начал слезиться глаз, затем он опух, а на роговице образовалась желтая слизь — к тому времени левым глазом она перестала видеть вообще. Позже медики ей сказали, что развилась язва роговицы, она была вызвана бактериями, попавшими внутрь глазного яблока с контактной линзой после наращивания ресниц.

Сейчас, спустя полтора года лечения, зрение потихоньку восстанавливается, но все равно нужно будет делать операцию. Понятно, что теперь бедолага не может ни пользоваться контактными линзами, ни поражать окружающих красотой длинных ресниц. Да даже просто выйти из дома проблематично.

„Мораль очень простая: всем, кто носит контактные линзы, выбирать только ежедневные варианты и никогда не пользоваться ими дольше положенного срока, если вам так уж хочется роскошные ресницы“, — комментирует ситуацию офтальмолог Семен Степанов. А если вы склонны к конъюнктивитам или обладаете глазами повышенной чувствительности, лучше вообще не наращивать ресницы. С чем еще можно столкнуться во время бьюти-процедуры?

Риск раздражения и инфекции

Основной риск наращивания ресниц — раздражение глаз.

„Для наращивания обычно требуется клей, чтобы прикрепить их к естественному фолликулу, а глаза невероятно чувствительны к этим химическим веществам. Даже гипоаллергенные ингредиенты все равно могут вызвать воспаление или раздражение тканей глаза, утяжеляя их или вытягивая волоски, — рассказывает Семен, — Все, что находится вокруг глаз, может вызвать раздражение либо из-за химических веществ, либо из-за трения и натяжения ресниц“.

Чтобы предотвратить аллергическую реакцию, нужно предварительно провести тест на руке с клеем. Офтальмолог также рекомендует попросить своего косметолога использовать клей, не содержащий латекса и формальдегида, поскольку эти ингредиенты являются двумя наиболее распространенными раздражителями.