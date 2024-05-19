ФОТО | Эстонские красавицы собрались познакомиться с украшениями от бренда Sif Jakobs и трендами нового сезона
Весна наконец-то наступила! Новые начинания и светлая энергия снова могут свободно течь. Прекрасным солнечным днем в ресторане бутик-отеля Nunne стильные жительницы Эстонии собрались на мероприятие от Goldtime, который показал, как выглядеть модно в новом сезоне.
Удостоенный наград дизайнер ювелирных украшений Сиф Якобс прибыл на мероприятие прямиком из Дании и привез новые формы и яркие цвета, а стилист Алена Ээсмаа, обладающая безупречным вкусом, подобрала к украшениям Sif Jakobs модные образы, которые привлекут внимание в этом сезоне.
Украшения Sif Jakobs часто появляются на красных дорожках гламурных гала-вечеров. Их носили такие звезды, как Леди Гага, Майли Сайрус, Кэти Перри, Дуа Липа и другие.
Goldtime верит, что слова имеют силу, и поэтому каждому гостю выгравировали на украшении значимое послание или знак, чтобы его можно всегда было носить с собой. Смотрите, как прошло мероприятие!