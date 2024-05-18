ГАЛЕРЕЯ | Латышский бренд MÁDARA открыла pop-up магазин в Fotografiska в Таллинне

Основное внимание в pop-up магазине уделено самой продаваемой категории макияжа бренда, чьи продукты не только украшают, но и питают и ухаживают за кожей.

MÁDARA известна не только высококлассными продуктами, но и своей необычной маркетинговой стратегией. Например, в их недавней брендовой кампании приняли участие пять современных танцевальных артистов из Латвии, Франции, Германии и Нидерландов.

Основательница MÁDARA Лотте Тисенкопфа-Ильтнере: „Макияж имеет сильную историческую связь с искусством. Благодаря мощным природным активным ингредиентам, таким как пептиды растительного происхождения, натуральные антиоксиданты и полностью минеральные фильтры UVA/UVB, наш макияж улучшает кожу, одновременно заботясь о ее реальных потребностях.“

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРИРОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Визуальное направление pop-up магазина черпает вдохновение из магазинов MÁDARA в Риге, делая акцент на использовании устойчивых материалов и уникальных дизайнерских элементов.

На открытии pop-up магазина MÁDARA гости имели возможность насладиться выступлением современных танцевальных артистов и посетить выставку легендарного фотографа Петера Линдберга.

Петер Линдберг (1944–2019) был немецким модным фотографом и кинорежиссером. Его выставка „Легкость бытия“ состоит из фотографий, сделанных за долгую карьеру художника. Линдберг является одним из самых влиятельных фотографов в мире, изменившим восприятие модной фотографии и людей, попавших в объектив его камеры. Выставка будет открыта в Fotografiska в Таллинне до 2 июня 2024 года.

Соучредитель и креативный директор MÁDARA Лиене Дразниеце: „Мы очень рады сотрудничать с Fotografiska в Таллине. Искусство, особенно фотография, играет важную роль во вселенной бренда MÁDARA. Петер Линдберг – один из тех фотографов, которые вдохновляли нас. Поэтому это красивое совпадение, что MÁDARA и работы Линдберга встретились в одно и то же время и в одном месте, пусть и ненадолго.“