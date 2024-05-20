ФОТО: New Africa | Shutterstock
Секс и отношения
20.05.2024, 07:35

„Сняла шторы с окон, забрала постельное белье и горшки с цветами“. Как делят имущество жители Эстонии при разводах?

 

Несмотря на то, что в Эстонии сейчас больше женятся и меньше разводятся, иногда семьи все же распадаются. RusDelfi поговорил с жителями Эстонии, супруги которых при разводе забрали самые неожиданные вещи. В списке — не только квартиры, но и драгоценности, шубы и даже туалетная бумага.

Эстонский муж забрал золотые украшения и шубу

Елена прожила со своим мужем Прийтом совсем недолго, чуть больше года.

„Но за это время хватило узнать, какой он у меня „потрясающий“ человек“, — не сдерживает эмоций Елена. Молодая женщина переехала в Таллинн из России, перевезя с собой самые, по ее словам, ценные вещи — норковую шубу и много золотых украшений. Делится, что новоиспеченному мужу c первого дня отношений не нравилось, что она носит такие, по его словам, вещи „чересчур“. Когда семейная жизнь не заладилась, Елена уехала из квартиры супруга, захватив с собой только самое необходимое.

„Признаюсь: часть украшений я все же взяла. Но большинство

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