„Сняла шторы с окон, забрала постельное белье и горшки с цветами“. Как делят имущество жители Эстонии при разводах?

Несмотря на то, что в Эстонии сейчас больше женятся и меньше разводятся, иногда семьи все же распадаются. RusDelfi поговорил с жителями Эстонии, супруги которых при разводе забрали самые неожиданные вещи. В списке — не только квартиры, но и драгоценности, шубы и даже туалетная бумага.
Эстонский муж забрал золотые украшения и шубу
Елена прожила со своим мужем Прийтом совсем недолго, чуть больше года.
„Но за это время хватило узнать, какой он у меня „потрясающий“ человек“, — не сдерживает эмоций Елена. Молодая женщина переехала в Таллинн из России, перевезя с собой самые, по ее словам, ценные вещи — норковую шубу и много золотых украшений. Делится, что новоиспеченному мужу c первого дня отношений не нравилось, что она носит такие, по его словам, вещи „чересчур“. Когда семейная жизнь не заладилась, Елена уехала из квартиры супруга, захватив с собой только самое необходимое.