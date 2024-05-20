„Сняла шторы с окон, забрала постельное белье и горшки с цветами“. Как делят имущество жители Эстонии при разводах?

Эстонский муж забрал золотые украшения и шубу

„Но за это время хватило узнать, какой он у меня „потрясающий“ человек“, — не сдерживает эмоций Елена. Молодая женщина переехала в Таллинн из России, перевезя с собой самые, по ее словам, ценные вещи — норковую шубу и много золотых украшений. Делится, что новоиспеченному мужу c первого дня отношений не нравилось, что она носит такие, по его словам, вещи „чересчур“. Когда семейная жизнь не заладилась, Елена уехала из квартиры супруга, захватив с собой только самое необходимое.