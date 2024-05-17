РЕЦЕПТ | Завтрак для гурманов с беконом и яйцом

Рауно Саар придумал и приготовил этот идеальный завтрак в программе Telehommik на телеканале Kanal 2. Рецепт необычен тем, что таит в себе массу всевозможных нюансов вкуса. Причем идея взята из разных кухонь мира – английской, американской и эстонской. Всё настолько необычно, что удивит даже повидавшего всякое гурмана. Но что самое удивительное – такой завтрак совсем несложно приготовить дома, нужно лишь немного времени и решимости сочетать разные вкусы.