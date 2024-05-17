Maxima
17.05.2024, 15:23

РЕЦЕПТ | Завтрак для гурманов с беконом и яйцом

 
ФОТО: Maxima

Представьте себе: вы просыпаетесь, выходите на кухню, и вас встречает аромат свежеприготовленного кофе и аппетитных блюд, как в лучшем ресторане города. Возможно ли это? Конечно, да! Теперь у вас есть шанс попробовать рецепт шеф-повара ресторана Maxima Eesti – рецепт поистине международного масштаба. Посмотрите видео, как приготовить этот вкусный завтрак.

Рауно Саар придумал и приготовил этот идеальный завтрак в программе Telehommik на телеканале Kanal 2. Рецепт необычен тем, что таит в себе массу всевозможных нюансов вкуса. Причем идея взята из разных кухонь мира – английской, американской и эстонской. Всё настолько необычно, что удивит даже повидавшего всякое гурмана. Но что самое удивительное – такой завтрак совсем несложно приготовить дома, нужно лишь немного времени и решимости сочетать разные вкусы.

Посмотрите видео (на эстонском языке), чтобы узнать, как Рауно мастерски объединил в одном завтраке кухни разных народов мира. Список продуктов вы найдете в конце статьи.

Необычный завтрак с беконом и яйцом

Вам понадобится:

  • Молоко 300 мл

  • Яйца Well done – 1 шт. для блинного теста, 4 шт. для яиц-пашот, и 2 шт. для соуса

  • Мука Well done 125 г

  • Белая фасоль в томатном соусе 400 г

  • Шампиньоны 100 г

  • Английский бекон 150 г

  • Разрыхлитель теста 1 ч. л.

  • Белый винный уксус 1 ст. л.

  • Сливочное масло 120 г

  • Сок лимона 1 ч. л.

  • Сода 0,5 ч. л.

  • Соль 0,5 ч. л.

  • Вода

  • Кайенский перец

  • Кленовый сироп 1 ч. л.

  • Соус шрирача

  • Шпинат

  • Шнитт-лук (для сервировки)

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RusDelfi
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