РЕЦЕПТ | Завтрак для гурманов с беконом и яйцом
Представьте себе: вы просыпаетесь, выходите на кухню, и вас встречает аромат свежеприготовленного кофе и аппетитных блюд, как в лучшем ресторане города. Возможно ли это? Конечно, да! Теперь у вас есть шанс попробовать рецепт шеф-повара ресторана Maxima Eesti – рецепт поистине международного масштаба. Посмотрите видео, как приготовить этот вкусный завтрак.
Рауно Саар придумал и приготовил этот идеальный завтрак в программе Telehommik на телеканале Kanal 2. Рецепт необычен тем, что таит в себе массу всевозможных нюансов вкуса. Причем идея взята из разных кухонь мира – английской, американской и эстонской. Всё настолько необычно, что удивит даже повидавшего всякое гурмана. Но что самое удивительное – такой завтрак совсем несложно приготовить дома, нужно лишь немного времени и решимости сочетать разные вкусы.
Посмотрите видео (на эстонском языке), чтобы узнать, как Рауно мастерски объединил в одном завтраке кухни разных народов мира. Список продуктов вы найдете в конце статьи.
Необычный завтрак с беконом и яйцом
Вам понадобится:
Молоко 300 мл
Яйца Well done – 1 шт. для блинного теста, 4 шт. для яиц-пашот, и 2 шт. для соуса
Мука Well done 125 г
Белая фасоль в томатном соусе 400 г
Шампиньоны 100 г
Английский бекон 150 г
Разрыхлитель теста 1 ч. л.
Белый винный уксус 1 ст. л.
Сливочное масло 120 г
Сок лимона 1 ч. л.
Сода 0,5 ч. л.
Соль 0,5 ч. л.
Вода
Кайенский перец
Кленовый сироп 1 ч. л.
Соус шрирача
Шпинат
Шнитт-лук (для сервировки)
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