„Молочные продукты одни из самых популярных товаров в корзинах эстонцев“: Почему стоит покупать местное молоко?

Однако есть и другие интересные аргументы в пользу того, почему стоит выбирать местные молочные продукты. Около четверти или трети экологического следа среднего европейца приходится на потребление молочных продуктов. Выращивание молочных и мясных коров – одна из самых экологически затратных отраслей сельского хозяйства, которая производит более 14% всех глобальных выбросов углекислого газа. Кроме того, содержание скота оказывает сильное влияние на использование земель – большая часть мировых сельскохозяйственных угодий используется для выращивания кормов для животных или для их выпаса. На содержание скота также требуется много воды, и, к сожалению, отходы жизнедеятельности животных также загрязняют воду. Если покупатели отдают предпочтение местным продуктам, то этот выбор способствует сокращению экологического следа, так как исключаются транспортные расходы. Самый маленький след оставляют те продукты, которые сделаны на органических фермах, так как содержание скота там обычно более экологически устойчиво.