„Молочные продукты одни из самых популярных товаров в корзинах эстонцев“: Почему стоит покупать местное молоко?
Большинство из нас с детства знают, что молоко укрепляет кости, а ежедневное потребление молочных продуктов полезно, поскольку из молока и других молочных продуктов организм получает множество необходимых питательных веществ. Молоко является отличным источником кальция и витамина D, которые нужны для здоровья костей и организма в целом. Однако при выборе и потреблении молочных продуктов стоит учитывать несколько фактов, которые не так широко известны широкой общественности.
Польза местных продуктов
Разумеется местное молоко свежее, имеет, как правило, короткий срок хранения и более высокое содержание питательных веществ по сравнению с ультрапастеризованными продуктами, которые хранятся вне холодильника месяцами.
Однако есть и другие интересные аргументы в пользу того, почему стоит выбирать местные молочные продукты. Около четверти или трети экологического следа среднего европейца приходится на потребление молочных продуктов. Выращивание молочных и мясных коров – одна из самых экологически затратных отраслей сельского хозяйства, которая производит более 14% всех глобальных выбросов углекислого газа. Кроме того, содержание скота оказывает сильное влияние на использование земель – большая часть мировых сельскохозяйственных угодий используется для выращивания кормов для животных или для их выпаса. На содержание скота также требуется много воды, и, к сожалению, отходы жизнедеятельности животных также загрязняют воду. Если покупатели отдают предпочтение местным продуктам, то этот выбор способствует сокращению экологического следа, так как исключаются транспортные расходы. Самый маленький след оставляют те продукты, которые сделаны на органических фермах, так как содержание скота там обычно более экологически устойчиво.
На примере Rimi мы можем с радостью сказать, что местные молочные продукты являются одними из самых популярных товаров в покупательских корзинах эстонцев. Местные молочные продукты составляют 80% всех молочных продуктов, продаваемых в Rimi.
Цена на продукты питания, особенно в последние годы, сильно влияет на поведение покупателей. Приятно, что цены на молочные продукты являются одними из немногих, которые в последнее время скорее снизились. Мы видим, что продажи местного молока, сметаны, йогурта, сыра, творожных сырков и мороженого выросли на 3% за последние два года. Люди стали чаще покупать сметану и сливки для кофе, а также обезжиренное питьевое молоко, которое предпочитают все чаще вместо цельного молока.
Молоко подходит не всем
В последние годы растет осведомленность о том, что молочные продукты подходят не всем. Различные исследования показывают, что более 60% людей в течение жизни испытывают трудности с перевариванием лактозы – молочного сахара. Хотя эти цифры варьируются в разных странах мира, исследования, проведенные в Эстонии, показывают, что лактозная непереносимость может в какой-то мере затрагивать более половины жителей Эстонии.
В последнее время увеличилось количество безлактозных молочных продуктов, и интерес потребителей к ним растет, хотя они все еще составляют небольшую часть продаваемых молочных продуктов. На полках магазинов также появились различные альтернативные „молочные“ продукты, которые могут быть изготовлены из овса, миндаля, сои или других растений. Хотя растительное „молоко“ имеет свои поклонников, продажи по сравнению с настоящими молочными продуктами остаются очень низкими – их продается в 10 раз меньше, чем коровьего молока.
Стоит попробовать безлактозные молочные продукты или растительные „молочные“ продукты, если коровье молоко вызывает проблемы с пищеварением, но все же хочется добавить что-то в кофе в кофе или съесть миску утренних мюсли. Однако стоит помнить, что производство растительных „молочных“ продуктов также имеет значительный экологический след. И снова – при возможности выбирайте местные продукты, это лучше как для здоровья, так и для природы.