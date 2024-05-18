Стрессовый весенний период экзаменов напоминает о синдроме раздраженного кишечника. Как с этим бороться?

Синдром раздраженного кишечника — это болезненное состояние кишечника, которое вызывает понос или запор, газы и боли в кишечнике. „Известно, что каждый десятый человек в мире в большей или меньшей степени подвержен этому заболеванию. Наиболее частыми жалобами являются газы, вздутие живота, боли внизу живота и обычно понос, но иногда может наблюдаться и противоположный синдром — т.е. непроходящий запор. Потребность в дефекации в течение дня увеличивается, также может возникнуть непроизвольная дефекация“, — рассказывает об этой неприятной проблеме со здоровьем фармацевт аптеки BENU Лаури Баар.

Считается, что синдром раздраженного кишечника — это не только собственно проблема кишечника, но особую роль при этом недомогании также играют психология и то, как взаимодействуют нервные окончания кишечника и головного мозга. „Если поток информации между ними нарушается, то и возникают проблемы с пищеварением“.

Баар добавляет, что синдром раздраженного кишечника трудно распознать, потому что на первый взгляд может показаться, что это банальная проблема с пищеварением. На заболевание может указывать длительное присутствие соответствующих недомоганий. „Обычные проблемы с кишечником проходят через несколько дней, но синдром раздраженного кишечника может длиться годами, а иногда и всю жизнь“.

Синдром раздраженного кишечника чаще поражает людей среднего и старшего возраста, но более легкое течение болезни встречается и у молодых людей. „Женщины страдают синдромом раздраженного кишечника чаще, чем мужчины. Как правило, те, кому уже поставили этот диагноз, вспоминают, что недомогания проявились уже в молодом возрасте, но возникали не так часто и быстро проходили“, - говорит фармацевт BENU.

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