Стрессовый весенний период экзаменов напоминает о синдроме раздраженного кишечника. Как с этим бороться?
Синдром раздраженного кишечника, особенно напоминающий о себе в стрессовый период, является не просто проблемой кишечника, но свою роль в его появлении играет психология. Как вырваться из этого порочного круга, когда стресс вызывает проблемы с кишечником, а эти проблемы в свою очередь провоцируют стресс?
Синдром раздраженного кишечника — это болезненное состояние кишечника, которое вызывает понос или запор, газы и боли в кишечнике. „Известно, что каждый десятый человек в мире в большей или меньшей степени подвержен этому заболеванию. Наиболее частыми жалобами являются газы, вздутие живота, боли внизу живота и обычно понос, но иногда может наблюдаться и противоположный синдром — т.е. непроходящий запор. Потребность в дефекации в течение дня увеличивается, также может возникнуть непроизвольная дефекация“, — рассказывает об этой неприятной проблеме со здоровьем фармацевт аптеки BENU Лаури Баар.
Считается, что синдром раздраженного кишечника — это не только собственно проблема кишечника, но особую роль при этом недомогании также играют психология и то, как взаимодействуют нервные окончания кишечника и головного мозга. „Если поток информации между ними нарушается, то и возникают проблемы с пищеварением“.
Баар добавляет, что синдром раздраженного кишечника трудно распознать, потому что на первый взгляд может показаться, что это банальная проблема с пищеварением. На заболевание может указывать длительное присутствие соответствующих недомоганий. „Обычные проблемы с кишечником проходят через несколько дней, но синдром раздраженного кишечника может длиться годами, а иногда и всю жизнь“.
Синдром раздраженного кишечника чаще поражает людей среднего и старшего возраста, но более легкое течение болезни встречается и у молодых людей. „Женщины страдают синдромом раздраженного кишечника чаще, чем мужчины. Как правило, те, кому уже поставили этот диагноз, вспоминают, что недомогания проявились уже в молодом возрасте, но возникали не так часто и быстро проходили“, - говорит фармацевт BENU.
Весна и период экзаменов могут вызвать сильную стрессовую реакцию
Экзамены — это важные вехи в жизни людей, поэтому, как объясняет Баар, логично, что их прохождение вызывают достаточно большой стресс. Также удлиненный световой день и желание успеть сделать все больше и больше дел вызывают определенное напряжение весной, что приводит к недостаточному отдыху. Также люди надевают меньше закрывающей и многослойной одежды, что, в свою очередь, может сопровождаться беспокойством из-за того, как выглядит и воспринимается окружающими тело человека. По словам Баара, с такой проблемой сталкиваются до 50% людей.
„Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, поскольку уровень стресса организма повышается, а синдром раздраженного кишечника возникает чаще в состоянии стресса и тревоги, то и возникающие в результате этого недомогания – такие как боли в животе, газообразование и частое посещение туалета – также усиливаются. Это очень ущербный порочный круг, потому что стресс вызывает проблемы с кишечником, а проблемы с кишечником вызывают стресс“, — объясняет Баар.
По словам фармацевта, важно найти баланс между положительным и отрицательным стрессом. „Позитивный стресс связан с радостными действиями и чувствами, стремлением что-то сделать и достичь, а негативный стресс основан на жизненных трудностях, травмах и потерях. Все это влияет на то, попадает ли человек в состояние депрессии, ментального истощения или ощущения несчастья. В случае синдрома раздраженного кишечника возникают проблемы, связанные именно с негативным стрессом — это как затяжная общая депрессия, так и текущие проблемы и страхи из-за каких жизненных ситуаций“, — объясняет Баар.
Отдых, приятные занятия и лечебные травы для смягчения синдрома
Лучшее средство от стресса — это отдых и деятельность, которые нравятся человеку. „Также важно правильное питание, чтобы в организме присутствовали все необходимые питательные вещества и витамины, и минералы, чтобы естественные процессы организма и мозг работали бы оптимально. Поэтому сначала следует найти время для еды и отдыха, то есть период подготовки к экзаменам следует разделить по периодам на учебу и время отдыха, установив перед собой временные ориентиры“, — подчеркивает Баар.
„Если напряжение становится действительно слишком сильным, то можно принимать различные травы, чтобы расслабить или успокоить нервы. Например, вы можете начать с валерианы и, при необходимости, использовать комбинации разных лечебных растений – например, хмеля, мелиссы и валерианы вместе. Для получения более подробной информации следует проконсультироваться с фармацевтом, чтобы подобрать наилучшую комбинацию для вашего текущего состояния“, — советует фармацевт.
„Кроме того, для кратковременного заряда энергией можно использовать тонизирующие травы – такие как родиола или экстракт женьшеня. Также можно принимать препараты, улучшающие когнитивные способности – то есть работу мозга – например, комплексные витамины группы В, лецитин, различные растительные средства (кордицепс, гинкго билоба, ашваганда и т.д.)“, — описывает Баар.
Баар подчеркивает, что физическая активность также играет очень важную роль в снятии стресса. „Медитация или йога могут помочь лучше управлять настроением и достигать понимания как расслабляться, но на самом деле помогает любая физическая активность – это может быть даже спокойная прогулка или физическая работа, которая вам нравится. Помимо улучшения физической выносливости тела, движение также помогает сосредоточиться на чем-то другом – то есть уменьшить тревожные мысли или общий слишком громкий умственный шум“.
Фиксируйте, какие возбудители стресса усугубляют синдром раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника — это заболевание, связанное с физическими и психологическими процессами, поэтому очень важно определить, какие стрессогенные факторы усиливают или облегчают его. „Прислушивание к собственному телу играет очень большую роль, и вам нужно начать экспериментировать как с питанием, так и с ментальным расслаблением, можно подобрать подходящую диету, физическую активность и соответствующий вам баланс работы и отдыха. Если есть возможность, то поэкспериментируйте с различными пищевыми добавками и поговорите о своей проблеме с врачом или аптекарем“, — говорит фармацевт.
По словам Баара, в случае синдрома раздраженного кишечника также следует следить за питанием и менять его в зависимости от того, как проявляются проблемы. Если стул очень слизистый, жидкий и возникает часто, то следует уменьшить в своем рационе количество богатых клетчаткой и продуктов-источников быстрой энергией, а также пищу с высокой степенью переработки (полуфабрикаты) и в целом постараться есть пореже. В противоположном же случае, когда в кишечнике часто возникают запоры, необходимо чаще употреблять богатые клетчаткой продукты, хорошие жиры – такие как рыбий жир – и другие продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты“, — перечисляет Баар и добавляет, что в обоих случаях обязательно следует следить за тем, насколько на состояние здоровья влияют газированные напитки, острая пища и продукты со стимулирующими веществами, и при необходимости скорректировать их долю в своем рационе.