Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов(8)
Мечтаете о взаимной любви? Ищете действенные советы, как влюбить в себя мужчину? В этой статье вы найдете 10 простых, но эффективных способов, которые помогут вам завоевать его сердце.
Любая женщина хочет построить отношения с мужчиной так, чтобы найти в них гармонию и чувствовать себя счастливой. Бывает так, что в жизни девушки происходит долгожданное знакомство, и она понимает, что именно этот человек и может стать ее избранником. Однако при этом женщина часто не уверена в его чувствах и не понимает, является ли ее симпатия взаимной. В этом случае остается лишь одно – действовать самой и выбирать средства, чтобы он проявил взаимность. Предлагаем изучить статью, в которой в качестве примера приведены 10 способов, как влюбить в себя мужчину. Журнал „Клео“ собрал для вас подборку действенных советов для женщин, которые помогут найти путь к сердцу мужчины.
Если вы хотите узнать, как влюбить в себя мужчину, обязательно проанализируйте моменты, приведенные в этой статье. Это поможет вам выработать правильную тактику поведения, вести себя на свидании или при случайном общении с мужчиной естественно и непринужденно. Помните, что искренность подкупает, но при этом нужно уделять внимание таким моментам, как флирт и загадочность, чтобы мужчина не утрачивал к вам интерес.
Позитивный настрой
Хорошее настроение – залог успеха в общении с мужчиной. Не секрет, что мужчин привлекают женщины, создающие вокруг себя радостную позитивную атмосферу.
Чувство юмора, искренняя улыбка – черты, которые мужчины считают в женщинах невероятно привлекательными. Хотите завоевать его сердце – улыбайтесь искренне и делайте это почаще.
Ухоженный внешний вид
Фраза о том, что мужчина любит глазами, постоянно на слуху, и с этим утверждением сложно поспорить. Несомненно, женщина, которая привлекательно выглядит и ухаживает за собой, гораздо быстрее привлечет внимание. Проявляйте заботу о своей внешности и подчеркивайте свою женственность. Тем более, что для девушек это совсем не сложно, стремиться красиво выглядеть – предусмотрено природой.
Прежде всего, обращайте внимание на следующие моменты:
ухоженный и здоровый вид кожи, волос и ногтей;
опрятность в одежде, достаточное время и внимание, отведенное на гигиену;
чувство стиля при выборе образа и предметов гардероба.
Уверенность в себе
Одно из качеств, которое привлекает современных мужчин – уверенность женщины в себе и умение быть интересной. Эти свойства имеют следующие проявления:
Ведите себя как леди, не допускайте ненормативной лексики в своей речи, вульгарности в поведении. Помните, что в основном мужчины ведут себя в соответствии с тем, какой тон задает женщина. Именно от вашего настроя будет зависеть, поведет ли он себя как джентльмен или как портовый грузчик. Дайте понять, что в вашем обществе непозволительно отпускать сальные шутки или переходить на пошлые темы.
Не бойтесь показать свою эрудированность, ведь это качество в конечном итоге и привлечет к вам достойного мужчину. При выборе темы для беседы следите за его реакцией и будьте готовы вовремя ее сменить или, напротив, углубить. Вопреки расхожему мнению о том, что мужчины боятся уверенных в себе женщин, настоящий интерес вызовет именно та, которая по-настоящему знает себе цену.
Умение слушать
Как известно, лучший собеседник, это тот, который умеет слушать. Обязательно учитывайте это правило при общении с мужчиной. Внимательность к тому, что он рассказывает, говорит о том, что вы искренне интересуетесь его личностью, что он является для вас увлекательным собеседником.
Несомненно, это поднимет самооценку мужчины, и он лучше раскроется перед вами. Поддерживайте беседу, задавая не банальные, а значимые для него вопросы. Такая тактика поведения поможет вам установить более глубокую эмоциональную связь.
Делайте комплименты
Любому мужчине будет приятно услышать похвалу в свой адрес. Благодаря этому он почувствует себя увереннее и захочет продолжить общение с этой женщиной. Делайте комплименты, когда они будут действительно уместны, не проявляйте грубую лесть. Например, похвалите его чувство юмора или упомяните, что он хорошо выглядит. Тогда мужчина действительно почувствует ваше искреннее внимание.
Проявляйте уважение
Индивидуальность любого человека представляет собой ценность, и это особенно важно помнить при общении с мужчиной, который вам нравится. Так, стереотипы о том, что для женщины весьма уместно и даже прилично опаздывать на свидания, ушли в прошлое. Сейчас хорошим тоном будет проявить пунктуальность и ценить время партнера.
На встрече будьте внимательны к мужчине и сосредоточьтесь на беседе с ним. Абсолютно недопустимо вести во время разговора переписку с другим человеком в мобильном телефоне. Лучше и вовсе убрать смартфон в сумочку. Так собеседник поймет, что он действительно значим для вас, и вы проявляете искреннюю заботу о ваших отношениях.
Дайте мужчине почувствовать его значимость
Для любого представителя сильного пола крайне важно чувствовать себя нужным. Не бойтесь проявлять свою слабость и просить о помощи. Сила и независимость – совсем не то, чего мужчина ожидает от своей избранницы. Даже если вы сами в состоянии заменить шину на автомобиле, ни в коем случае не делайте этого, дайте мужчине проявить себя.
Многие психологи считают, что отклик на просьбу женщины формирует у мужчины эмоциональную привязанность к ней и вызывает желание ответить взаимностью на ее чувства.
Внимание и забота
Любому человеку важно ощущать свою значимость и знать, что его ценят. Ваши проявления заботы и внимания к мужчине не останутся незамеченными. Интересуйтесь, как прошел его день, будьте готовы выслушать, посмотрите вместе с ним фильм, который его увлекает. Будьте внимательны к мелочам, к примеру, помните, какой кофе он предпочитает – с молоком или без него.
Загадочность
Одно из женских свойств, которое интригует мужчин и вызывает у них интерес – загадочность. Оставляйте его в состоянии, когда он желает чего-то большего. Не позволяйте ему думать, что он завоевал ваше внимание целиком и полностью, всегда сохраняйте нотку недоступности и интригу. Это будет вызывать в мужчине инстинкт охотника, который заложен в нем самой природой, делая его интерес к вам неугасающим.
Совместные интересы
Покажите, что вы близкий по духу мужчине человек, проявляя искренний интерес к его хобби и увлечениям. Совместные интересы – это то, что сближает, помогает понять, что люди находятся „на одной волне“. Поверьте, что любой мужчина оценит такие проявления, увидит в вас родственную душу и будет дорожить отношениями с такой женщиной.