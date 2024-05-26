Эксперт по коже объяснила, как предотвратить раздражения после бритвы
Кожа в области подмышек не требует нашего особого внимания, но и вред ей причинять тоже не рекомендуется. Об этом рассказала специалист по уходу за кожей Катерина Лебедева.
Эксперт популярного бренда дезодорантов объяснила, что подмышечные впадины требуют особого ухода. При неправильном бритье они могут покрыться сыпью, что в последствии вызовет раздражения.
По словам специалиста, важно как можно аккуратнее обходиться с нежной кожей подмышек и не повредить роговой слой. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо некоторое время перед бритьем провести под теплым душем.
„Вода смягчает и приподнимает волосы, что позволяет вам легче их сбривать, не травмируя сильно кожу“, — рассказала Катерина журналистам „Газеты.Ru“.
Эксперт также отметила, что крайне важно ответственно подходить к выбору дезодоранта. Он должен не только защищать вас от неприятного запаха и пота, но и заботливо воздействовать на кожу подмышечных впадин.
По словам Катерины Лебедевой, хороший продукт не содержит спирта и состоит на ¼ из увлажняющего крема. Такое средство обеспечит деликатный уход вашей коже и поможет в устранении неприятных последствий после бритья.