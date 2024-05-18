Рак груди от недостатка сна и другие опасные привычки для женщин

Вы не пьете воду

Вода необходима всем системам нашего организма, и грудь здесь не исключение. Правда, по большей части нарушение водного баланса сказывается на внешнем виде. Виктория: „Отсутствие привычки выпивать ежедневно как минимум литр воды приводит к тому, что грудь постепенно опускается, нарушается упругость кожи“. Сильные изменения вы заметите позже, но будет поздно, а потому, скорректируйте свой режим, чтобы вода всегда присутствовала в достаточном количестве.

Вы спите в бюстгальтере

Опасная для груди привычка. Виктория: „Чем плотнее ваш бюстгальтер, тем меньше по времени он должен находиться на вашем теле. Еще хуже, если вы в нем спите. Так вы создаете дополнительное давление на молочную железу и лимфатические узлы“. В дневное время также стоит отдать предпочтение комфорту и сделать выбор в пользу модели без косточек.

Вы мало спите

Отсутствие сна может привести к самым серьезным проблемам, например, к раку груди. К этому мнению пришли ученые из Канады. Причина подобного сценария в том, что во время сна вырабатывается мелатонин, и когда этот процесс замедлен из-за отсутствия сна, вырабатывается в больших количествах эстроген, а его превышение грозит образованием опухолей.