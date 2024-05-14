Астролог назвал даты повышенного риска для здоровья и финансов в мае 2024

На личном фронте в конце мая 2024 года возникает период новизны. Поэтому старайтесь смотреть шире, не теряйте всплывающих возможностей.

„С узким взглядом сейчас не очень хорош. Может неожиданно обнаружиться что то, что вы выбрасывали как ненужное, может очень здорово помочь“, — советует специалист.

С 20 по 31 мая Марс в Овне будет требовать решительности в действиях. Но при этом эти дни наполнены опасностью — можно поторопиться и натворить глупостей: „Так и хочется сразу включиться в действие“.

Весь период перед полнолунием, которое состоится 23 числа, с одной стороны, будет преследовать избыток решительности — это хорошо. Но с другой стороны, чрезмерная направленность на одно дело — плохо.

„Вот и приходится решать эту проблему, совмещать. Нужно найти равновесие между решительностью и способностью к размышлению. При этом не бойтесь ориентироваться на внутренние чувства больше, чем на советы окружающих“, — говорит Левин.

Ретроградного Плутона в мае бояться не стоит. Единственное, он подогревает жар и желание. Так что, если вам чего-то хочется, то в начале месяца это очень сильно обострится. Поэтому берегите деньги — велик риск потратить их на то, о чем позже будете жалеть.

Астролог рекомендует покупать долгоиграющие предметы, которые рассчитаны на длительную эксплуатацию. В этом случае приобретение точно пойдет на пользу.

22 и 23 мая соединение планет будет оказывать негативное влияние на здоровье. Статический Плутон — это генератор очень больших напряжений. В первую очередь это скажется на сердце, сосудах, гипертонии, почках и щитовидке. Помимо этого, обострятся проблемы с позвоночником. Поэтому строго соблюдайте в этот период режим предписаний врача.

22-24, 28-30 мая — наиболее аварийные периоды: „Во-первых, конечно, все вторники месяца. Будьте осторожны. Повышенная аварийность на воде“.

По словам Левина, в конце мая может произойти много мелких аварий, много мелких поломок, в том числе, электронной аппаратуры. На дорогах будьте внимательны 21, 22, 23 и 30 мая.