Аптекарь напоминает: весна – это лучшее время для прививки от клеща

Если же клещ уже укусил человека, то его необходимо как можно скорее вытащить. „Чем раньше его удалить, тем больше вероятность не заразиться вирусом“, — объясняет Оямаа.

„По возможности следует избегать мест с высокой растительностью – таких, где произрастают кусты, а также леса и поля с высокой и нескошенной травой“, — говорит фармацевт и добавляет, что после выхода на природу обязательно нужно принять душ и произвести осмотр, уделяя особое внимание подмышкам, паху, коленным суставам, пупку, шее и области головы.

Оямаа рекомендует при прогулке в лесу или в саду использовать спрей, отпугивающий клещей. „Кроме того, рекомендуется носить одежду из светлой, облегающей ткани с длинными штанинами и рукавами. Сапоги должны иметь более высокое голенище, а штанины стоит заправлять в носки. Также можно надеть шарф и головной убор. Одежда должна равномерно покрывать все тело, чтобы клещ не мог забраться под одежду“, — делится он рекомендациями.

По словам Оямаа, в природных условиях Эстонии клещи обычно активны с апреля по октябрь, но это зависит, прежде всего, от погоды – клещи готовы укусить, когда температура достигает плюсового значения. Тартумаа, Харьюмаа, Вильяндимаа и Валгамаа считаются теми регионами Эстонии, где наиболее высока вероятность заразиться вирусами, переносимыми клещами.

„Две трети эстонских клещей являются переносчиками вируса, хотя не все из них являются переносчиками клещевого энцефалита, но они переносят другие вирусы – например, боррелиоз (болезнь Лайма). Клещевой энцефалит в основном передается через укусы клещей, а также изредка при употреблении непастеризованного коровьего или козьего молока или молочных продуктов“, - объясняет фармацевт аптеки Benu Центра здоровья Саку Антон Оямаа.

Если человек знает, что его укусил клещ, он должен подождать не менее десяти дней после укуса, прежде чем делать какие-либо анализы. „Иногда может пройти до 30 дней, прежде чем станет ясно, смог ли клещ перенести вирус в кровь человека или нет. Также были редкие случаи, когда вирус обнаруживался в крови человека только по прошествии нескольких месяцев“, - говорит он.

„Приблизительно у 30% инфицированных людей симптомы появляются в течение одной-двух недель после укуса. При клещевом энцефалите возникают гриппоподобные симптомы — повышение температуры тела с головной и мышечной болью. При заражении через молоко симптомы начинаются с желудочно-кишечных расстройств“, - рассказывает фармацевт. „Как правило, симптомы снижают интенсивность примерно через десять дней, и точно необходимо обратиться к врачу, если у вас высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость, нарушения равновесия и координации, нарушения концентрации и памяти, паралич конечностей или потеря их чувствительности“, - перечисляет он и подчеркивает, что клещевой энцефалит лечится только симптоматически и антибиотики в этом случае не помогают.

Вакцина от клещевого энцефалита эффективна

„Вакцина против клещевого энцефалита желательна для всех, но владельцам кошек и собак следует обратить на эту возможность особое внимание, поскольку животные могут принести клещей домой“, - говорит Оямаа. „Однозначно рекомендовал бы вакцинацию тем, кто много времени проводит на природе – работникам лесного и сельскохозяйственного комплекса, охотникам, пограничникам, военнослужащим. Любителям прогулок на природе или спортсменам также стоит задуматься о вакцине“, — советует он.

Вакцинация состоит из трех инъекций: первые две делаются с интервалом от одного до трех месяцев, третья – через год. „После двух прививок иммунитет хороший, но держится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет. В случае детей система та же, и их прививают с года“, — объясняет Антон Оямаа и добавляет, что, поскольку Эстония является эндемичным регионом по распространению клещевого энцефалита, то Департамент здравоохранения рекомендует повторно прививать детей против клещевого энцефалита каждые три года, а через пять лет такую вакцинацию нужно делать уже обязательно.