Эксперт объяснила, как тренировки связаны с хорошим сексом

Не секрет, что физическая форма и самооценка прямо влияют на уверенность в себе, без которой обнажение, даже во время секса, может вызывать дискомфорт и мешать насладиться процессом. Если вы столкнулись с такой проблемой — воспользуйтесь лайфхаком от специалистов, пишет Super.