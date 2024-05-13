Частный детектив раскрыл неопровержимые доказательства измены в браке

Чем выдают себя неверные мужья, частный детектив Аарон Бонд рассказал изданию The Sun. Главный признак, по словам специалиста, — резкое изменение отношения к конфиденциальности содержимого своего смартфона.

Мужчина может сменить пароль, не выпускать гаджет из рук и уходить из поля зрения, когда им пользуется.

„Если вы чувствуете, что ваш партнер внезапно начал избегать вас, и он больше не хочет с вами общаться, или перестал рассказывать вам о том, как прошел его день, то это еще один тревожный сигнал“, — объяснил эксперт.

Кроме того, признаком измены могут быть внезапные всплески агрессии — партнер подсознательно ищет повод придраться к чему угодно, лишь бы оправдать измену.

Резкие изменения в сексуальном поведении — также повод насторожиться, причем партнер не обязательно должен охладеть — повышенная сексуальная активность может быть способом загладить вину.