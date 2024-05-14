Стрессовое выпадение волос: как, почему, что делать?
Почему редеет объем некогда густой шевелюры? При каком количестве выпавших волос пора бить тревогу? Что делать, если совет „просто не нервничай“ кажется издевательством? Помогают ли БАД? Wday разбирается с важными вопросами и вместе ищем решение.
Когда пора беспокоиться?
Ежедневное выпадение какого-то количества волос — это нормальный процесс, связанный с естественным циклом их роста. В среднем каждый волос „живет“ у нас на голове около 6 лет. За это время он проходит 3 фазы своего жизненного цикла:
анаген — фаза роста, которая длится от 3 до 6 лет и сопровождается активным делением клеток, формирующих волос;
переходную фазу, которая укладывается в 2–3 недели — в это время замедляется кровоснабжение волоса и процесс деления клеток;
телоген — фаза покоя, которая занимает 2–4 месяца, — в этот период волос перестает получать питательные вещества, постепенно продвигается к поверхности кожи и выпадает.
В норме в день может выпасть от 50 до 100 волос — этот объем является привычным и, как правило, не вызывает визуально заметного поредения прически.
Если же количество выпавших волос превышает 150 в сутки, поредение шевелюры становится визуально заметным, и волосы равномерно выпадают по всей площади головы — речь может идти о так называемой диффузной алопеции (диффузном выпадении волос).
Что происходит?
При диффузном выпадении меняется соотношение этапов жизненного цикла волос. Уменьшается количество волос в фазе роста, и увеличивается количество волос, находящихся в состоянии покоя (оно может доходить до 30% вместо „нормативных“ 10–20%).
Этот процесс может быть связан с погрешностями питания, ограничительными диетами, некоторыми заболеваниями и/или приемом лекарственных средств… И, конечно, с постоянными нагрузками и стрессом — практически неизбежными спутниками современной жизни.
Стресс может не только провоцировать повышенное выпадение волос и визуально заметное истончение объема прически, но и влиять на качество и внешний вид волос. При этом очень важно понимать, что само по себе избавление от стрессовых факторов (если вам удастся этот подвиг) не гарантирует, что процесс выпадения остановится моментально.
Порой выпадение волос остановить непросто — даже после выхода из стрессовой ситуации соотношение волос в фазах анагена и телогена может восстанавливаться долго. Для уменьшения количества волос в стадии покоя, увеличения объема волос на стадии роста, их укрепления и пробуждения новых луковиц может потребоваться регулярное поступление высоких концентраций определенных витаминов и веществ.
Какие именно вещества могут помочь?
Отлично себя зарекомендовали следующие витамины и микроэлементы:
L-цистин — серосодержащая аминокислота, мощный антиоксидант, важный строительный компонент для волос и ногтей, обеспечивающий их прочность и защиту от негативного воздействия окружающей среды;
витамины группы В — компоненты, активно участвующие в обменных процессах, необходимых для качественного развития и роста волос;
кератин — белок, основной строительный компонент волос, отвечающий за объем и качество волосяного стержня;
медицинские дрожжи — питательный источник важных для волос аминокислот, ферментов и микроэлементов, включающих калий, кальций, магний, железо, цинк.
Разумеется, эти вещества оптимально принимать в терапевтических (лечебных) концентрациях, после консультации со специалистом.