Стрессовое выпадение волос: как, почему, что делать?

Когда пора беспокоиться?

Ежедневное выпадение какого-то количества волос — это нормальный процесс, связанный с естественным циклом их роста. В среднем каждый волос „живет“ у нас на голове около 6 лет. За это время он проходит 3 фазы своего жизненного цикла:

анаген — фаза роста, которая длится от 3 до 6 лет и сопровождается активным делением клеток, формирующих волос;

переходную фазу, которая укладывается в 2–3 недели — в это время замедляется кровоснабжение волоса и процесс деления клеток;

телоген — фаза покоя, которая занимает 2–4 месяца, — в этот период волос перестает получать питательные вещества, постепенно продвигается к поверхности кожи и выпадает.

В норме в день может выпасть от 50 до 100 волос — этот объем является привычным и, как правило, не вызывает визуально заметного поредения прически.

Если же количество выпавших волос превышает 150 в сутки, поредение шевелюры становится визуально заметным, и волосы равномерно выпадают по всей площади головы — речь может идти о так называемой диффузной алопеции (диффузном выпадении волос).

Что происходит?

При диффузном выпадении меняется соотношение этапов жизненного цикла волос. Уменьшается количество волос в фазе роста, и увеличивается количество волос, находящихся в состоянии покоя (оно может доходить до 30% вместо „нормативных“ 10–20%).

Этот процесс может быть связан с погрешностями питания, ограничительными диетами, некоторыми заболеваниями и/или приемом лекарственных средств… И, конечно, с постоянными нагрузками и стрессом — практически неизбежными спутниками современной жизни.

Стресс может не только провоцировать повышенное выпадение волос и визуально заметное истончение объема прически, но и влиять на качество и внешний вид волос. При этом очень важно понимать, что само по себе избавление от стрессовых факторов (если вам удастся этот подвиг) не гарантирует, что процесс выпадения остановится моментально.