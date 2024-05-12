Красота и здоровье
12.05.2024, 15:30

Шалфей: полезные свойства и способы использования

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ФОТО: amberto4ka | Shutterstock

„Клео“ рассказывает о лечебных свойствах шалфея: от применения в медицине до кулинарных рецептов. Как использовать шалфей для своего здоровья?

Ни для кого не секрет, что определенные разновидности трав применяют в медицинских целях. Одной из них является шалфей, лечебные свойства которого известны с давних времен. Стоит отметить, что в народной медицине используется именно лекарственный шалфей. Другие разновидности этого растения больше подойдут для кулинарных целей.

Ценность растения обусловлена тем, что в нем содержится значительное количество эфирных масел, доля которых в процентном соотношении составляет около 2,5%. Кроме того, в состав шалфея входит множество витаминов, флавоноидов, минеральных солей. Клео.ру предлагает вместе разобраться в тонкостях применения этого полезного растения.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ШАЛФЕЯ

Шалфей лекарственный широко используется в народной медицине в различных целях. Если вы задумались о том, чтобы включить это уникальное растение в свою домашнюю аптечку, будет не лишним узнать о его лечебных свойствах. Среди таковых „Клео“ выделяет следующие:

  • Антимикробное действие. Это свойство особенно оценят те, кто предпочитает воздерживаться от приема синтетических антибиотиков, и выбирает в качестве альтернативы натуральные средства. Однако есть и определенный нюанс, на который советуют обращать внимание врачи. Если у вас повышена температура, воздержитесь от применения шалфея, поскольку он обладает свойством снижать потоотделение.

  • Антибактериальные свойства растения придут на выручку в случаях, когда нужно очистить поры лица, избавиться от угревой сыпи, нормализовать работу сальных желез и потоотделения.

  • Положительно влияет на ЖКТ и стимулирует его работу. Для этого достаточно принять несколько ложек настоя перед едой. Однако врачи советуют быть осторожными и воздержаться от длительного приема подобных средств. Чтобы быть уверенными в том, что вы принимаете шалфей правильно, лучше обратиться за консультацией к доктору.

  • Способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания.

  • Обладает расслабляющим и успокаивающим действием. Такое свойство растения будет особенно актуальным для людей, страдающих от нервного напряжения или испытывающих проблемы со сном.

  • Эффективен в комплексном лечении при борьбе с бесплодием. Это обусловлено наличием в составе шалфея фитоэстрогенов, которые по своему составу приближены к женским половым гормонам.

  • Обладает болеутоляющим действием, применяется для снятия зубной боли, лечения ангины, воспаления десен.

  • Бактерицидные свойства растения помогают при лечении гнойников, экзем, ран.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шалфей лекарственный применяют при различных заболеваниях, именно от цели его назначения и будут зависеть дозировка и способ использования:

  • Для того, чтобы простимулировать работу ЖКТ, настой принимают по 1-2 столовых ложки перед едой. При этом долгосрочный прием средства нежелателен.

  • При угревой сыпи и очищении пор лица растение применяется в косметологии в виде настоя, который рекомендуется добавлять в крем по 2-3 капли ежедневно.

  • Для улучшения сна будет достаточно положить несколько веточек шалфея возле кровати. Аромат растения поможет расслабиться и будет способствовать крепкому здоровому сну.

  • При комплексном лечении бесплодия настой шалфея принимают по одной чайной ложке за полчаса до приема пищи два раза в день. Средство необходимо начать принимать в первый день после окончания месячных на протяжении 12 дней. При необходимости провести повторный курс это делают спустя два месяца.

  • Для лечения ран листья шалфея прикладывают к пораженному месту.

  • При лечении воспаления десен, горла настой используют в теплом виде для полоскания несколько раз в день.

Обязательно стоит проанализировать состояние своего здоровья и учитывать противопоказания для приема шалфея лекарственного. К ним относятся:

  • беременность и период лактации;

  • появление аллергии;

  • воспаление почек в острой или хронической форме;

  • заболевания щитовидной железы;

  • эпилепсия.

РЕЦЕПТЫ С ШАЛФЕЕМ

В зависимости от цели применения шалфея лекарственного используют определенные рецепты. „Клео“ предлагает обратить внимание на такие популярные варианты:

  • Базовым является следующий рецепт приготовления настоя. 10 г, или 2 столовые ложки шалфея заливают одним стаканом (200 мл) кипятка, прогревают на водяной бане 15 минут. После этого его нужно охладить при комнатной температуре как минимум 45 минут и процедить. Оставшееся сырье можно отжать. После настой доводят до 200 мл, доливая кипяченую воду. Средство готово, его можно применять по назначению в требуемой дозировке.

  • Для получения болеутоляющего средства, применяемого при полоскании десен или горла, используют более простой рецепт. Сухие листья шалфея нужно залить кипятком и настаивать один час, после процедить и использовать по назначению.

После того как вы узнали информацию о лечебных свойствах шалфея, стоит проанализировать состояние своего здоровья, чтобы понять, можно ли вам использовать данное средство. При отсутствии противопоказаний можно включить шалфей в свою аптечку, чтобы уникальное растение помогало вам в борьбе с определенными заболеваниями.

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