Шалфей: полезные свойства и способы использования

Антимикробное действие. Это свойство особенно оценят те, кто предпочитает воздерживаться от приема синтетических антибиотиков, и выбирает в качестве альтернативы натуральные средства. Однако есть и определенный нюанс, на который советуют обращать внимание врачи. Если у вас повышена температура, воздержитесь от применения шалфея, поскольку он обладает свойством снижать потоотделение.

Антибактериальные свойства растения придут на выручку в случаях, когда нужно очистить поры лица, избавиться от угревой сыпи, нормализовать работу сальных желез и потоотделения.

Положительно влияет на ЖКТ и стимулирует его работу. Для этого достаточно принять несколько ложек настоя перед едой. Однако врачи советуют быть осторожными и воздержаться от длительного приема подобных средств. Чтобы быть уверенными в том, что вы принимаете шалфей правильно, лучше обратиться за консультацией к доктору.

Способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания.

Обладает расслабляющим и успокаивающим действием. Такое свойство растения будет особенно актуальным для людей, страдающих от нервного напряжения или испытывающих проблемы со сном.

Эффективен в комплексном лечении при борьбе с бесплодием. Это обусловлено наличием в составе шалфея фитоэстрогенов, которые по своему составу приближены к женским половым гормонам.

Обладает болеутоляющим действием, применяется для снятия зубной боли, лечения ангины, воспаления десен.