Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше: 9 причин(19)
В современном мире молодые мужчины нередко предпочитают женщин, которые старше их. Такие ситуации всегда порождают множество дискуссий. И если пары, в которых молодая красотка выбирает партнера постарше, уже считаются обыденностью, то обратная ситуация все еще осуждается обществом и бередит умы любителей сплетен.
Почему же так происходит? Об этом Wday рассказывает Веткина Вера — дипломированный психолог-сексолог и эксперт по отношениям.
Причина №1. Магнетизм уверенности
Женщины постарше обычно обладают уверенностью в себе, которая производит впечатление на молодых мужчин. Этот магнетизм проистекает из богатого опыта и пройденных испытаний. Он притягивает поклонников, манит своей загадочностью, придает избраннице неповторимый шарм.
Причина №2. Интеллект
Взрослые женщины зачастую обладают более развитым интеллектом и эрудицией, что делает их увлекательными собеседниками и партнерами. Молодым мужчинам интересно общаться с теми, кто способен поделиться своими знаниями и мудростью.
Причина №3. Психологическая забота
Чем старше женщина, тем больше в ней психологической зрелости и готовности к заботе, что важно для молодых мужчин, нуждающихся в поддержке и понимании. У них развита эмпатия и эмоциональный интеллект, что делает их отличными собеседницами и слушательницами. Они готовы включаться в диалог, обсуждать значимые для партнера вопросы — неважно, касаются те бизнеса, желаний и целей на будущее или каких-то личных моментов.
Причина №4. Физическая привлекательность и забота о себе
Многие женщины с возрастом начинают больше заботиться о своей внешности — у них есть для этого и желание, и возможности. Опыт позволяет им быть более уверенными в своем теле и ухаживать за собой с особым вниманием. И мужчины ценят этот подход. Не секрет, что женщина, довольная собственным внешним видом, чувствует себя желанной, неотразимой и транслирует это состояние окружающим.
Причина №5. Партнерство и взаимное уважение
Отношения с избранницей старше могут представлять собой партнерство на равных, где каждый уважает и ценит мнение другого. Молодым мужчинам это может быть более комфортно, чем связь с девушкой близкого возраста, в которой иногда возникает конкуренция. Если женщина уже состоялась как личность, построила карьеру, реализовалась в профессиональном плане, то ей нет необходимости принижать достижения мужчины или пытаться самоутвердиться за его счет.
Причина №6. Поддержка и мотивация
Благодаря отношениям с женщиной старше, молодые мужчины могут получить дополнительную поддержку и мотивацию в своих начинаниях. Этот аспект особенно важен в карьерном росте и саморазвитии. Зрелая избранница как никто другой способна обеспечить тот самый „надежный тыл“, который помогает мужчине двигаться вперед: ведь он знает, что в его силы верят и готовы помочь в достижении цели.
Причина №7. Большая свобода в сексе
Взрослые женщины — зачастую более опытные и свободные в своих сексуальных проявлениях. Они уже знают, что и как им нужно, чтобы получить удовольствие, а значит, и мужчине комфортнее проявляться в своих природных стремлениях. Кроме того, избранницы старше нередко готовы к различным экспериментам, что добавляет огня в отношения и делает их ярче.
Причина №8. Гормональные изменения и эмоциональное влечение
Не стоит забывать и о биологических аспектах привлекательности. Гормональные изменения у молодых мужчин могут способствовать выраженному эмоциональному влечению к женщинам постарше, поскольку они обычно обладают более стабильным эмоциональным фоном. Это может играть ключевую роль в формировании и углублении отношений.
Причина №9. Эмоциональная зрелость и способность к пониманию
Женщина с опытом уже отстрадала свое, понимает жизнь и знает, как быть счастливой. Ей не нужно „делать нервы“ или играть в „кошки-мышки“. Она лучше понимает своего партнера и более стабильна в эмоциональном плане.
Любви все возрасты покорны. Можно долго судачить о причинах таких мезальянсов, но все это становится неважным, если люди счастливы и любят друг друга. В отношениях каждый закрывает свои потребности. Не бывает идеалов и единственного верного решения. Важны только лишь ваше состояние и удовлетворенность таким союзом.