Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше: 9 причин

Почему же так происходит? Об этом Wday рассказывает Веткина Вера — дипломированный психолог-сексолог и эксперт по отношениям.

Причина №1. Магнетизм уверенности

Женщины постарше обычно обладают уверенностью в себе, которая производит впечатление на молодых мужчин. Этот магнетизм проистекает из богатого опыта и пройденных испытаний. Он притягивает поклонников, манит своей загадочностью, придает избраннице неповторимый шарм.

Причина №2. Интеллект

Взрослые женщины зачастую обладают более развитым интеллектом и эрудицией, что делает их увлекательными собеседниками и партнерами. Молодым мужчинам интересно общаться с теми, кто способен поделиться своими знаниями и мудростью.

Причина №3. Психологическая забота

Чем старше женщина, тем больше в ней психологической зрелости и готовности к заботе, что важно для молодых мужчин, нуждающихся в поддержке и понимании. У них развита эмпатия и эмоциональный интеллект, что делает их отличными собеседницами и слушательницами. Они готовы включаться в диалог, обсуждать значимые для партнера вопросы — неважно, касаются те бизнеса, желаний и целей на будущее или каких-то личных моментов.

Причина №4. Физическая привлекательность и забота о себе

Многие женщины с возрастом начинают больше заботиться о своей внешности — у них есть для этого и желание, и возможности. Опыт позволяет им быть более уверенными в своем теле и ухаживать за собой с особым вниманием. И мужчины ценят этот подход. Не секрет, что женщина, довольная собственным внешним видом, чувствует себя желанной, неотразимой и транслирует это состояние окружающим.

Причина №5. Партнерство и взаимное уважение