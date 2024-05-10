ФОТО | Молодое поколение дизайнеров и художников! В Теллискиви открылась выставка фэшн-исскуства

С 10 мая для посетителей будут открыты несколько модных выставок. В Зеленом зале откроется выставка „Re_form_aktsioon“, которая расскажет о молодом поколении дизайнеров и художников через одежду и личные истории, связанные с модой. Помимо выставки „Re_form_aktsioon“, в рамках фестиваля „Я не понимаю“ пройдут еще три выставки. В непосредственной близости от Зеленого зала Теллискиви будет открыта обзорная выставка масштабного проекта Карла Йоонаса Аламаа и Лизетте Сивард „Mania Grandiosa“. В галерее Konteiner, расположенной во дворе, будет выставлена инсталляция Sorcerer „Связующие нити“, а в галерее Kuppel - „Палатка“ Андреаса Кюбара. Также будет проведен эксперимент с одеждой - в течение трех месяцев на улице будет оставлен свитер авторства Лийзы Канемяги, который будет принимать новые формы по мере влияния погоды и изменения материалов. До середины лета выставки будут сопровождаться образовательной программой для школ.