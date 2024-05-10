ФОТО | Молодое поколение дизайнеров и художников! В Теллискиви открылась выставка фэшн-исскуства
9 мая в столичном квартале Теллискиви стартовал фестиваль уличного искусства „Ma ei saa aru“ („Я не понимаю“), а также открылась выставка фэшн-исскуства „Re_form_aktsioon“.
С четверга по субботу все любители искусства приглашаются в творческий город Теллискиви, чтобы поразмышлять и подействовать на темы моды и искусства.
С 10 мая для посетителей будут открыты несколько модных выставок. В Зеленом зале откроется выставка „Re_form_aktsioon“, которая расскажет о молодом поколении дизайнеров и художников через одежду и личные истории, связанные с модой. Помимо выставки „Re_form_aktsioon“, в рамках фестиваля „Я не понимаю“ пройдут еще три выставки. В непосредственной близости от Зеленого зала Теллискиви будет открыта обзорная выставка масштабного проекта Карла Йоонаса Аламаа и Лизетте Сивард „Mania Grandiosa“. В галерее Konteiner, расположенной во дворе, будет выставлена инсталляция Sorcerer „Связующие нити“, а в галерее Kuppel - „Палатка“ Андреаса Кюбара. Также будет проведен эксперимент с одеждой - в течение трех месяцев на улице будет оставлен свитер авторства Лийзы Канемяги, который будет принимать новые формы по мере влияния погоды и изменения материалов. До середины лета выставки будут сопровождаться образовательной программой для школ.
В субботу, главный день фестиваля, посетители смогут принять участие в серии экскурсий в студиях творческих резидентов городка Теллискиви, а также в выставочном зале. Среди мастер-классов - создание модных коллажей под руководством дизайнера Ану Самаруюйтель, изготовление причудливых нательных костюмов с помощью арт-студии Maru Karu, обучение вышивке сашико в японском стиле и изготовление аксессуаров из старого пластика. В панельной дискуссии „Мужчины и мода, или Чего на самом деле хотят мужчины?“ примут участие Кайдор Кахар, Роберт Кырвитс, Тыну Педару и Юрген Роосте. В заключительной панельной дискуссии в субботу вечером выступят Эха Комиссаров, Тоомас Волкманн, Александр Эри Лаупмаа и Рон Верлин.