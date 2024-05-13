Почему жареное вредно? Как не „засахарить“ свои сосуды: три простых правила

Если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят. Эта поговорка в полной мере относится к жареным продуктам. Хотя они, вопреки стереотипам, не раздражают стенки желудка, не вызывают гастрит и не содержат повышенное количество канцерогенов, их не зря считают не самым полезным выбором для ежедневного питания. Delfi Life предлагает разобраться, какой риск они на самом деле в себе таят и как его можно свести к минимуму.