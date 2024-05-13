Красота и здоровье
13.05.2024, 08:20

Почему жареное вредно? Как не „засахарить“ свои сосуды: три простых правила

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Мартин Альпс
ФОТО: Robin Stickel | Pexels

Если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят. Эта поговорка в полной мере относится к жареным продуктам. Хотя они, вопреки стереотипам, не раздражают стенки желудка, не вызывают гастрит и не содержат повышенное количество канцерогенов, их не зря считают не самым полезным выбором для ежедневного питания. Delfi Life предлагает разобраться, какой риск они на самом деле в себе таят и как его можно свести к минимуму.

Когда мы жарим мясо, мы проводим самый что ни на есть химический процесс — реакцию Майяра. Под воздействием высокой температуры сахар внутри мяса „карамелизирует“ белки и жиры, меняя их свойства. Благодаря чему, кусок стейка приобретает сладковатый вкус, приятный аромат и покрывается аппетитной корочкой.

Примерно то же самое происходит у нас в организме под воздействием глюкозы, которая циркулирует в крови. „Когда вы съедаете продукт, содержащий сахар,— объясняет в книге „Сверхчеловек“ известный американский биохакер Дэвид Эспри, — молекулы глюкозы начинают перемещаться по всем сосудам и системам организма, стремясь найти белки, с которыми можно соединиться. И когда вступают с ними в связь, белки под воздействием глюкозы меняют свои свойства — превращаются в так называемые конечные продукты гликирования“.

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