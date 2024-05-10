У жительниц Ласнамяэ появилась возможность пройти обследование груди недалеко от дома

По словам Грете Сиирак, директора Таллиннского Медицинского центра врачей-специалистов, такое решение вызвано большим интересом. „В нашей клинике предлагаются в основном услуги по женскому здоровью, и предложение скрининга казалось следующим логическим шагом. По статистике, женщины, живущие в Ласнамяэ, менее активно посещают маммографию, но я считаю, что эта проблема в основном связана с плохой доступностью услуги в этом районе. Благодаря сотрудничеству с Северо-Эстонской региональной больницей скрининг рака молочной железы теперь доступен женщинам района в любое время“, - сказала Сиирак.

По словам доктора Лийны Карусоо, главного врача радиологического отделения Северо-Эстонской региональной больницы, в скрининговом обследовании важно участвовать в любом случае, даже если нет жалоб, потому что на ранней стадии рак молочной железы может не проявить себя, но легко обнаруживается на скрининговых маммограммах. „У 96-97% участниц скрининга патологических изменений не обнаруживается, и человек награждается спокойствием. Однако если опухоль обнаружена на ранней стадии, ее лечение длится более короткие сроки и очень эффективно по сравнению с более запущенными формами. В нашей больнице имеется междисциплинарный онкологический центр, где доступны все современные варианты лечения и работают лучшие специалисты своего дела“, — рассказала доктор Карусоо.

„Сотрудничество врачей двух медицинских учреждений позволит женщинам быстрее и удобнее обратиться за жизненно необходимыми услугами“, - сказала доктор Кристина Кухи, директор по медицинской части Таллиннского Медицинского центра врачей-специалистов.