У жительниц Ласнамяэ появилась возможность пройти обследование груди недалеко от дома(13)
С мая Таллиннский Медицинский центр врачей-специалистов (Tallinna Eriarstikeskus) в сотрудничестве с Северо-Эстонской региональной больницей (PERH) предлагает женщинам возможность пройти обследование на рак молочной железы в современном кабинете маммологии, открытом в Центре здоровья Ласнамяэ.
По словам Грете Сиирак, директора Таллиннского Медицинского центра врачей-специалистов, такое решение вызвано большим интересом. „В нашей клинике предлагаются в основном услуги по женскому здоровью, и предложение скрининга казалось следующим логическим шагом. По статистике, женщины, живущие в Ласнамяэ, менее активно посещают маммографию, но я считаю, что эта проблема в основном связана с плохой доступностью услуги в этом районе. Благодаря сотрудничеству с Северо-Эстонской региональной больницей скрининг рака молочной железы теперь доступен женщинам района в любое время“, - сказала Сиирак.
По словам доктора Лийны Карусоо, главного врача радиологического отделения Северо-Эстонской региональной больницы, в скрининговом обследовании важно участвовать в любом случае, даже если нет жалоб, потому что на ранней стадии рак молочной железы может не проявить себя, но легко обнаруживается на скрининговых маммограммах. „У 96-97% участниц скрининга патологических изменений не обнаруживается, и человек награждается спокойствием. Однако если опухоль обнаружена на ранней стадии, ее лечение длится более короткие сроки и очень эффективно по сравнению с более запущенными формами. В нашей больнице имеется междисциплинарный онкологический центр, где доступны все современные варианты лечения и работают лучшие специалисты своего дела“, — рассказала доктор Карусоо.
„Сотрудничество врачей двух медицинских учреждений позволит женщинам быстрее и удобнее обратиться за жизненно необходимыми услугами“, - сказала доктор Кристина Кухи, директор по медицинской части Таллиннского Медицинского центра врачей-специалистов.
„Мы уверены, что оказание услуг маммографии рядом с домом значительно улучшит участие женщин из Ласнамяэ и близлежащих районах в обследовании. В Ласнамяэ нет местного пункта скрининга рака молочной железы. Мы считаем, что таким образом мы сможем обнаружить и предотвратить больше заболеваний молочной железы на ранней стадии“, — добавила доктор Карусоо. Пациентка может пройти скрининговую маммографию в Tallinna Eriarstikeskus, расположенном в Доме здоровья Ласнамяэ. Однако ответ на обследование будет от опытных врачей-рентгенологов Северо-Эстонской региональной больницы, где при необходимости продолжат обследования и начнут лечение.
Лучший в своей области маммографический аппарат HOLOGIC 3D используется как в Tallinna Eriarstikeskus, так и в Северо-Эстонской региональной больнице. „С новым аппаратом маммография стала удобнее, быстрее и менее болезненной. Проведение обследования займет всего 5-10 минут, но вы будете спокойны на долгие годы“, — сказала доктор Кухи, добавив, что она призывает всех женщин воспользоваться своей возможностью и правом участвовать в скрининге.
В 2024 году ждут женщин 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 года рождения на скрининговое обследование по раннему выявлению рака молочной железы. Записаться на обследование можно в дигирегистратуре или позвонив по телефону 608 2218, а также отправив электронное письмо по адресу info@eriarstikeskus.ee.