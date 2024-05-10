Почему мы толстеем? 13 неожиданных причин, мешающих сбросить вес

Кроме того, боль в суставах и костях может вызывать еще одно заболевание, также связанное с гормональными нарушениями и приводящее к набору лишнего веса. Речь о синдроме Иценко-Кушинга, известного всем фанатам сериала „Доктор Хаус“ не хуже волчанки. Эта болезнь вызывает усиленную выработку печально известного всем желающим сбросить лишний вес гормона кортизола. Характерный признак избытка кортизола — худые руки и ноги при упитанной „серединке“; такое формирование фигуры необязательно свидетельствует о „кушинге“, случаи выявления которого относительно редки (15 человек на каждый миллион взрослых в мире ежегодно), однако провериться не помешает.

Многие нарушения в мускулах и скелете, включая пяточные шпоры (подошвенный фасциит), боли в колене и тазобедренном суставе, а также разные виды артрита, нередко приводят к набору лишнего веса. Это происходит из-за того, что постоянные боли вынуждают человека двигаться меньше, чем ему нужно; несчастный, привыкший к постоянной угрозе боли, бережет себя от активности, вот почему люди толстеют, даже когда недомогание отступило.

Нерегулярные, скудные кишечные выделения и склонность к запорам — это дополнительный фактор набора лишнего веса, в основе которого может лежать как нехватка жидкости или клетчатки, так и пробелы в „периодической таблице здорового питания“, а также мешающие похудеть нарушения микрофлоры.

Систематическая нехватка витамина D, железа и магния замедляет метаболизм, что выражается не только в том, что вы толстеете и не можете сбросить лишний вес, но и в постоянном ощущении усталости, нехватки сил, а также проблемах со стулом.

На первый взгляд это утверждение выглядит как минимум лишенным смысла, а вот на второй… Несбалансированность меню, однообразный рацион, а также злоупотребление „фад-диетами“ (планами питания, при которых список разрешенных продуктов резко ограничивается до нескольких или даже одного наименования, как, например, суперпопулярная диета на гречке), приводят к дефициту важнейших питательных веществ, и это один из ответов на вопрос, почему люди толстеют, находясь на грани голода.

Причина №3. Доверие ко всему „обезжиренному“ и „диетическому“

Одна из самых распространенных схем „необъяснимого“ появления лишнего веса — низкожировая диета с высоким содержанием сахара. Сегодня все больше прогрессивных специалистов по питанию признает: обезжиренные продукты — вчерашний день и вообще большая ошибка. Особенно опасны в этом качестве „диетические“ полуфабрикаты со множеством неуловимых добавок, но и в обычные обезжиренные йогурты производители добавляют огромное количество сахара, чтобы придать вкус и хотя бы какую-то текстуру блюду, из которого выжали весь жир.

В промышленном производстве, как правило, используется белый сахар, представляющий собой „голые“ калории, или, что еще хуже, инвертированный кукурузный сироп, один из главных виновников американской эпидемии ожирения, подбирающейся и к нам. Чем больше сладости, тем меньше вероятность, что пищеварительная система станет с ней возиться: скорее всего, не разбираясь, сложит про запас в виде жира. А недавно ученые уверенно добавили в список ответов на вопрос „почему люди толстеют“ вариант „потому что употребляют напитки для похудения“. Оказывается, некалорийные заменители сахара могут быть даже опаснее великого и ужасного рафинада.

Причина №4. „Толстое“ окружение

Это в романтических произведениях противоположности притягиваются, а здравомыслящее живое ищет себе подобное. Однако в случае с полными людьми подобная встреча родственных душ может оказаться фактором, отнюдь не способствующим снижению лишнего веса.

Возможно, это жестокая, но правда — полные люди нередко выбирают партнеров с „излишками“ потому что не уверены в себе и подсознательно считают, что только тот, кто страдает от той же проблемы, может стать их половинкой, и лишний вес одного на фоне второго не будет бросаться в глаза.