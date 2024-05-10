Почему мы толстеем? 13 неожиданных причин, мешающих сбросить вес
Почему люди толстеют? Казалось бы, нет вопроса проще: потому что не контролируют свое питание и пренебрежительно относятся к физической нагрузке. Но это лишь вершина айсберга, ведь нередко человек питается одной капустой и изнуряет себя тренировками абсолютно безрезультатно, пишет Woman.
Причина №1. Слишком мало еды
На первый взгляд это утверждение выглядит как минимум лишенным смысла, а вот на второй… Несбалансированность меню, однообразный рацион, а также злоупотребление „фад-диетами“ (планами питания, при которых список разрешенных продуктов резко ограничивается до нескольких или даже одного наименования, как, например, суперпопулярная диета на гречке), приводят к дефициту важнейших питательных веществ, и это один из ответов на вопрос, почему люди толстеют, находясь на грани голода.
Систематическая нехватка витамина D, железа и магния замедляет метаболизм, что выражается не только в том, что вы толстеете и не можете сбросить лишний вес, но и в постоянном ощущении усталости, нехватки сил, а также проблемах со стулом.
Нерегулярные, скудные кишечные выделения и склонность к запорам — это дополнительный фактор набора лишнего веса, в основе которого может лежать как нехватка жидкости или клетчатки, так и пробелы в „периодической таблице здорового питания“, а также мешающие похудеть нарушения микрофлоры.
Причина №2. Боли в ногах и спине
Многие нарушения в мускулах и скелете, включая пяточные шпоры (подошвенный фасциит), боли в колене и тазобедренном суставе, а также разные виды артрита, нередко приводят к набору лишнего веса. Это происходит из-за того, что постоянные боли вынуждают человека двигаться меньше, чем ему нужно; несчастный, привыкший к постоянной угрозе боли, бережет себя от активности, вот почему люди толстеют, даже когда недомогание отступило.
Кроме того, боль в суставах и костях может вызывать еще одно заболевание, также связанное с гормональными нарушениями и приводящее к набору лишнего веса. Речь о синдроме Иценко-Кушинга, известного всем фанатам сериала „Доктор Хаус“ не хуже волчанки. Эта болезнь вызывает усиленную выработку печально известного всем желающим сбросить лишний вес гормона кортизола. Характерный признак избытка кортизола — худые руки и ноги при упитанной „серединке“; такое формирование фигуры необязательно свидетельствует о „кушинге“, случаи выявления которого относительно редки (15 человек на каждый миллион взрослых в мире ежегодно), однако провериться не помешает.
Причина №3. Доверие ко всему „обезжиренному“ и „диетическому“
Одна из самых распространенных схем „необъяснимого“ появления лишнего веса — низкожировая диета с высоким содержанием сахара. Сегодня все больше прогрессивных специалистов по питанию признает: обезжиренные продукты — вчерашний день и вообще большая ошибка. Особенно опасны в этом качестве „диетические“ полуфабрикаты со множеством неуловимых добавок, но и в обычные обезжиренные йогурты производители добавляют огромное количество сахара, чтобы придать вкус и хотя бы какую-то текстуру блюду, из которого выжали весь жир.
В промышленном производстве, как правило, используется белый сахар, представляющий собой „голые“ калории, или, что еще хуже, инвертированный кукурузный сироп, один из главных виновников американской эпидемии ожирения, подбирающейся и к нам. Чем больше сладости, тем меньше вероятность, что пищеварительная система станет с ней возиться: скорее всего, не разбираясь, сложит про запас в виде жира. А недавно ученые уверенно добавили в список ответов на вопрос „почему люди толстеют“ вариант „потому что употребляют напитки для похудения“. Оказывается, некалорийные заменители сахара могут быть даже опаснее великого и ужасного рафинада.
Причина №4. „Толстое“ окружение
Это в романтических произведениях противоположности притягиваются, а здравомыслящее живое ищет себе подобное. Однако в случае с полными людьми подобная встреча родственных душ может оказаться фактором, отнюдь не способствующим снижению лишнего веса.
Возможно, это жестокая, но правда — полные люди нередко выбирают партнеров с „излишками“ потому что не уверены в себе и подсознательно считают, что только тот, кто страдает от той же проблемы, может стать их половинкой, и лишний вес одного на фоне второго не будет бросаться в глаза.
Это не значит, что такие пары не счастливы — возможно, они обладают множеством бонусов в отношениях, недоступных тем, кто стройнее. Однако если вы постоянно спрашиваете себя „почему я толстею“, недовольны своим лишним весом и намерены с ним бороться, необходимо заручиться готовностью партнера делать то же самое. Потому что, как показали недавние исследования, в компании полных людей количество и качество съедаемого увеличивается автоматически, а раздельный прием пищи все-таки очень обедняет сердечные и семейные дела.
Причина № 5. Мы просто становимся старше
Многие могут пропеть „мои года — мое богатство“, но вряд ли кто-то скажет то же самое про лишние килограммы. Однако возраст и набор веса нередко идут рука об руку; как правило, у женщин период резкой и активной перестройки метаболизма совпадает с климактерическим периодом, а замедление жизненного ритма и гормональные изменения взаимообусловлены.
Возрастные весовые излишки не настигают своих жертв в один день, они отвоевывают позиции медленно и постепенно, а первыми страдают те, кто по типу фигуры и конституции склонен к полноте. Вялость, сонливость, упадок сил и прочие признаки из арсенала „я уже не та, что пять лет назад“ — как раз из когорты признаков старения, и, если вы не хотите продолжать толстеть, боритесь с этими настроениями изо всех сил, оставаясь активной. Другого способа отсрочить физиологическое торможение обменных процессов, увы, не существует.
Причина №6. Нехватка сна и передозировка стресса
Почему люди толстеют, если недосып превратился в стиль жизни? Своевременная и достаточная смена фаз сна является залогом выработки гормонов в нормальном режиме; при недосыпе вырастает уровень грелина, гормона, заставляющего нас не просто хотеть есть, а предпочитать крахмалистую и сладкую пищу, которая снабдит неотдохнувший мозг быстрой энергией. Вдобавок ночные „зависания“ провоцируют налеты на холодильник.
Похожий механизм лежит в основе депрессивного ожирения, когда еда заменяет все остальные радости жизни. Ситуация усугубляется тем, что депрессия, стресс и подавленное состояние усиливают выработку кортизола, „суперспособностью“ которого является превращение в жировые запасы буквально всего, что достигло пищеварительного тракта. Кроме того, депрессия напрямую влияет на стиль жизни — одолеваемый мрачными настроениями человек начинает меньше двигаться и неохотно проводит время „в людях“.
Если черная меланхолия выросла размером с небо и вы решили обратиться к специалисту, а он назначил медикаменты, внимательно изучите информацию о них — психиатры врачуют душу, а не помогают сбросить лишний вес, и некоторые типы антидепрессантов приводят к дополнительному накоплению килограммов (согласно исследованиям, медикаментозный курс избавления от депрессии может наградить вас 2-6 лишних кило, от которых невозможно избавиться, пока „в меню“ остаются препараты).
Причина №7. „Ленивая“ щитовидка
Щитовидная железа, или, в народе, щитовидка — источник многих женских проблем. При гипотиреозе, нарушении ее функций, выработка гормонов снижается, что приводит к множеству последствий, одним из самых заметных становится невозможность сбросить лишний вес и все увеличивающийся его избыток. Это происходит из-за того, что гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и, соответственно, обмен веществ ухудшается, стоит их концентрации снизиться. К счастью, при диагностике и назначении терапии ситуация быстро приходит в норму.
Гипотиреоз встречается у 10% взрослых и возникает по множеству причин, в числе которых и механическая травма железы, и подверженность вредным излучениям, но самой распространенной причиной его в нашей стране остается йододефицит.
Причина №8. Флирт с алкоголем
Возможно, у кого-то сформировался стереотип, что спиртное ведет к похуданию, потому что любители разгульного образа жизни, проводящие время в ближайшем дворе, как один стройны, хотя на этом их сомнительная привлекательность и заканчивается. Плохие новости — чтобы начать худеть от алкоголя, необходимо как следует подорвать пищеварительную систему и научиться обходиться без закуски.
На более благополучных людей алкоголь действует совершенно по-иному — провоцируя аппетит и ослабляя самоконтроль. Невинное стремление расслабиться после рабочего дня, пропустив бокал-другой добавляет около 500 лишних ккал! Любителей подобных развлечений нельзя назвать алкоголиками — они зависят не от самого спиртного, а скорее, от ощущения разрядки, которое оно дает, однако такая борьба со стрессом дорого обходится фигуре.
При этом самыми опасными являются как раз „легкие“ спиртные напитки — пиво, ликеры, коктейли, содержащие много углеводов; порция совсем небольшого коктейля нередко сопоставима по энергетической ценности с внушительным фрагментом торта. Вот отчего люди толстеют, „невинно“, но регулярно выпивая.
Причина №9. Котлеты на стероидах
Можно ли утверждать, что вещества, использующиеся в животноводческом бизнесе для скорейшей прибавки веса скота и птицы, также „откармливают“ и людей? У исследователей появляются серьезные основания считать, что это именно так.
Дешевые и распространенные гормоны эстрадиол-17 и тренболон ацетат все чаще связывают с участившимися случаями онкологических заболеваний репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, а также преждевременным половым созреванием подростков, которое нередко сопровождается ожирением.
Проблема в основном в государственном регулировании использования подобных добавок: в США, например, вполне официально используется рактопамин, лекарственное средство, в числе побочных эффектов которого гипергликемия (рост уровня сахара в крови, напрямую связанный с возникновением лишнего веса). Поэтому к выбору мясной пищи следует подходить с крайней осторожностью и, возможно, те, кто предпочитает покупать мясо только у знакомого фермера, вовсе не такие уж и снобы?
Причина №10. Война полов в отдельно взятом организме
По статистике, у одной из десяти женщин репродуктивного возраста возникает синдром поликистоза яичников — особое состояние, при котором яичники принимаются в избытке производить мужские гормоны. Это тут же сказывается на регулярности менструального цикла и может мешать осуществлению желания зачать ребенка, но также опосредованно влияет на поиск собственно партнера для зачатия: неприятными последствиями поликистоза становятся повышенное оволосение лица, акне, формирование фигуры по мужскому типу, и, увы, лишний вес, сбросить который нелегко.
Гормональные изменения, сопутствующие возникновению поликистоза, часто идут рука об руку с повышенной выработкой инсулина, одного из главных действующих „лиц“ в регулировании жировых запасов. Действительно, далеко не все страдающие от поликистоза толстеют, но это не значит, что стоит махнуть рукой на поход к эндокринологу и гинекологу.
Причина №11 Употребление „продуктов-провокаторов“
Многим с детства известно, что у них аллергия, допустим, на арахис, и случайно попавшийся в шоколадке орешек может их убить. Однако если аллергическая реакция распознается достаточно быстро, случаи непереносимости некоторой пищи могут сопутствовать человеку годами, прежде чем он заподозрит неладное и задумается: „Отчего я постоянно ужасно себя чувствую и вдобавок толстею?“.
Когда пищеварительная система не производит какие-то ферменты, или производит их в недостаточном количестве, еда усваивается неважно, поскольку частицы неподходящей пищи наносят ущерб кишечнику. Это может приводить к тому, что человек болезненно худеет — но иногда и вызывает невозможность сбросить вес, невзирая на все усилия, потому что „продукты-провокаторы“ тормозят обмен веществ и вызывают задержку жидкости в тканях. По некоторым оценкам, около 10% случаев „мистического“ возникновения лишнего веса связаны с тем, что в меню регулярно присутствует индивидуально непереносимая пища.
Под подозрением в первую очередь оказываются молочные продукты, яйца, соя, орехи и зерновые, особенно пшеница, которую часто называют „суперглютеновым продуктом“, причем приставка „супер-“ тут лишена приятного содержания. Пшеница, по мнению известного американского сторонника безглютеновой диеты доктора Майка Хаймана, способна вызвать пищевую зависимость сродни наркотической, кроме того, она содержит амилопектин А, особую форму крахмала, провоцирующую набор веса.
Причина №12. Привычка лечить все антибиотиками
Антибиотики, медикаменты, подавляющие рост живых клеток (как правило, с их помощью борются с бактериальной инфекцией) в двадцатых годах прошлого века буквально совершили переворот в медицине, открыв людям дивный новый мир, в котором поцарапанный грязным гвоздем палец не грозит как минимум ампутацией. Однако с тех пор утекло много воды, и могущественные антибиотики „одомашнились“, что вовсе не так прекрасно, как может показаться.
Несмотря на то, что антибиотики относятся к рецептурным препаратам, купить их в любой аптеке не составит труда, и нередко занятые горожане занимаются самоназначением лекарства, покупая понравившиеся таблетки и переставая их пить, как только горло перестает болеть, и начиная новый курс при первых подозрениях на простуду. Не исключено, что те же самые смелые люди отчаялись найти ответ на вопрос, как сбросить лишний вес, в то время как для них ответ может быть очень простым: контролировать употребление антибиотиков.
Эти препараты эффективны против возбудителей заболевания, но на плохих и хороших они бактерий не делят, поэтому от них достается и кишечной микрофлоре. Изменение ее баланса способно вызывать не только набор веса, но и серьезное болезненное состояние метаболизма, сравнимое с преддиабетическим.
Причина №13. Боязнь замерзнуть
Эра центрального отопления и климатических систем дала нам возможность практически не думать о том, как согреться, да и на работу можно одеваться не по сезону, а как нравится. На малейшее падение столбика термометра мы реагируем с неудовольствием и подкручиваем термостат. А вот и зря!
Физиологичной для нормального обмена веществ является температура в районе 18 градусов Цельсия — именно в этом случае тело тратит на поддержание собственной температуры адекватное количество калорий. Сильная жара замедляет метаболизм и делает нас неработоспособными, а слишком ощутимый холод у многих вызывает волчий аппетит, хотя недавно немецкие ученые провели интересный эксперимент — они выяснили, что регулярное пребывание на холоде способствует образованию бурого жира, особой формы сохранения энергетических запасов.
До недавнего времени считалось, что бурый жир способны производить только младенцы на ранних стадиях роста, а взрослым остается копить некрасивый желтый (белый) жир или бороться с ним. Однако сейчас активно изучаются механизмы „конвертации“ белого жира в бурый, который очень энергоемок и при этом совершенно не заметен на теле, поскольку равномерно покрывает мускулатуру, не накапливаясь в „проблемных зонах“.
В исследовании немецких ученых испытуемые на протяжении нескольких недель регулярно проводили до получаса времени в терпимо холодном помещении, и в результате не только „изменили цвет“ части своих жировых запасов, но и похудели на 2-3 килограмма, не меняя привычного меню. Вот и объяснился секрет испанских аристократок, спавших в ледяных комнатах, чтобы сохранить красоту и молодость; в их прелестные головы наверняка даже не приходила мысль поинтересоваться, почему люди толстеют.