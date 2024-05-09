„Я не понимаю“! В Теллискиви стартует фестиваль уличного искусства - в этом году в фокусе мода
9 мая в столичном квартале Теллискиви стартует фестиваль уличного искусства „Ma ei saa aru“ („Я не понимаю“). В этом году фестиваль, который пройдет с 9 по 11 мая, посвящен моде.
С четверга по субботу все любители искусства приглашаются в творческий город Теллискиви, чтобы поразмышлять и подействовать на темы моды и искусства. Будут организованы четыре дискуссионные группы, несколько мастер-классов и экскурсий, в ходе которых будут рассмотрены общие вопросы, связанные с модой и одеждой, а также обратная сторона модной индустрии, повседневная жизнь художников и будущее модного искусства и индустрии. В рамках фестиваля откроются четыре выставки.
Фестиваль начался с беседы на тему „Я не понимаю - когда же наступит мода?“, в которой приняли участие дизайнеры Пирет Пуппарт, Айвар „Антонио“ Лятт, Марит Илисон и Роберта Эйнер, которая специально для этого приехала в Эстонию. День завершится вечеринкой в винтажном магазине Kopli Couture, где будет звучать музыка в исполнении художницы Марты Ваарик и участников группы ants1.
В пятницу вечером Хелене Ветик проведет специальную экскурсию по выставке фэшн-исскуства „Re_form_aktsioon“, открытой в рамках фестиваля. За экскурсией последует панельная дискуссия „Кашемир или латекс, хвост или рога - почему я что-то ношу?“, где Хелене Ветик, Лилли Яхило, Грегор Кулла и Кертин Вассер обсудят свой гардероб и бодиарт.
В субботу, главный день фестиваля, посетители смогут принять участие в серии экскурсий в студиях творческих резидентов городка Теллискиви, а также в выставочном зале. Среди мастер-классов - создание модных коллажей под руководством дизайнера Ану Самаруюйтель, изготовление причудливых нательных костюмов с помощью арт-студии Maru Karu, обучение вышивке сашико в японском стиле и изготовление аксессуаров из старого пластика. В панельной дискуссии „Мужчины и мода, или Чего на самом деле хотят мужчины?“ примут участие Кайдор Кахар, Роберт Кырвитс, Тыну Педару и Юрген Роосте. В заключительной панельной дискуссии в субботу вечером выступят Эха Комиссаров, Тоомас Волкманн, Александр Эри Лаупмаа и Рон Верлин.
С 10 мая для посетителей будут открыты несколько модных выставок. В Зеленом зале откроется выставка „Re_form_aktsioon“, которая расскажет о молодом поколении дизайнеров и художников через одежду и личные истории, связанные с модой. Помимо выставки „Re_form_aktsioon“, в рамках фестиваля „Я не понимаю“ пройдут еще три выставки. В непосредственной близости от Зеленого зала Теллискиви будет открыта обзорная выставка масштабного проекта Карла Йоонаса Аламаа и Лизетте Сивард „Mania Grandiosa“. В галерее Konteiner, расположенной во дворе, будет выставлена инсталляция Sorcerer „Связующие нити“, а в галерее Kuppel - „Палатка“ Андреаса Кюбара. Также будет проведен эксперимент с одеждой - в течение трех месяцев на улице будет оставлен свитер авторства Лийзы Канемяги, который будет принимать новые формы по мере влияния погоды и изменения материалов. До середины лета выставки будут сопровождаться образовательной программой для школ.
Ежегодный фестиваль „Я не понимаю“ - это мероприятие для популяризации различных видов искусства в творческом городке Теллискиви с целью приблизить современное искусство к людям с помощью разнообразной программы. Последние три фестиваля были посвящены уличному искусству, скульптуре и саунд-арту. Фестиваль открыт для любителей искусства, семей и молодежи, а также для профессионалов в области искусства.
Фестиваль „Я не понимаю“ пройдет с 9 по 11 мая в творческом городке Теллискиви. Четыре выставки, связанные с фестивалем, будут открыты до 18 августа 2024 года. Больше информации - здесь.