Cпециалист по питанию: „Привычки питания жителей Эстонии вызывают серьезное беспокойство“

Мы все знаем, что сбалансированное и разнообразное питание важно. Тем не менее, мы продолжаем изо дня в день покупать те же самые продукты. Отчасти это связано с бюджетом, отчасти с недостаточными знаниями, а отчасти с привычками, которые сложно изменить.

В то же время мы потребляем слишком мало овощей, фруктов, ягод, семян, орехов и цельнозерновых продуктов. Все они дают нам необходимые волокна, разнообразные минералы и витамины, создают чувство сытости на долгое время и не вызывают резких скачков уровня сахара в крови, для борьбы с которыми организму приходится заполнять свои „склады“ или жировые клетки. Значительное влияние на наше здоровье и вес также оказывает довольно высокое потребление алкоголя в Эстонии.

Мы проанализировали покупки людей в Rimi в возрасте до 20 лет и выяснили, что в 9% случаев покупают выпечку, в 10% случаев – газированные напитки, а 7% корзины составляют сладости. Все это быстрые углеводы, которые дают мгновенный, но кратковременный прилив энергии. К сожалению, за всплеском энергии следует резкое падение, и мы чувствуем себя уставшими и опустошёнными. Лишнюю глюкозу тело быстро упаковывает в жировые клетки, и чувство голода возвращается. Драматические колебания уровня сахара в крови могут в конечном итоге привести к инсулинорезистентности и диабету II типа.

Ответ простой – от слишком калорийных продуктов, которые мы употребляем в пищу. Среди стран Европейского Союза Эстония занимает одно из первых мест по избыточному весу среди взрослого населения. Это указывает на серьёзные проблемы в области культуры питания населения. Недавние исследования показывают, что диета эстоноземельцев изобилует жирами и содержит слишком много простых углеводов. Примеры простых углеводов – это белый хлеб, макароны и сладости.

Согласно последним исследованиям, более трети эстонцев имеют избыточный вес, и каждый пятый страдает ожирением. Всё больше детей уже склонны к полноте. Избыточный вес вызывает различные проблемы со здоровьем, а из-за чрезмерного веса становится неудобно выполнять повседневные дела. Немногие знают, что своими нездоровыми пищевыми предпочтениями мы наносим вред не только собственному здоровью, но и окружающей среде.

Немногие знают, что потребление мяса оказывает значительное влияние на окружающую среду. Мясная промышленность является одним из крупнейших источников парниковых газов – более 14% всех парниковых газов, производимых человечеством, происходит от животноводства. Кроме того, разведение скота требует много воды, одновременно загрязняя водоёмы навозом. Очень большая часть сельскохозяйственных земель используется для выращивания корма не для человека, а для животных. Если бы мы ели меньше мяса, можно было бы выращивать больше еды для людей, одновременно снижая нагрузку на окружающую среду.

В Эстонии часто ошибочно считают, что картофель вреден для здоровья. На самом деле, наоборот, картофель является полезным источником питательных веществ и витаминов. Кроме того, картофель оказывает довольно небольшое влияние на окружающую среду. Думая как о себе, так и о планете, можно смело есть картофель – варёный или запечённый, в запеканках или тушёных блюдах. Многие, вероятно, не знают, что особенно полезен варёный или приготовленный на пару картофель в холодном виде, поскольку он меньше повышает уровень сахара в крови и является пищей для полезных бактерий в кишечнике. Таким образом, любимый многими семьями домашний картофельный салат – вполне полезная еда. Однако важно понимать, что жареный картофель или картофель фри лучше отставить в сторону.

Рекомендации по питанию Северных стран, обновленные в 2023 году, на которые опираются также эстонские врачи и учёные, подчёркивают важность сбалансированного питания. Помимо здорового питания, ответственный выбор продуктов может способствовать и благополучию окружающей среды. Например, рекомендуется есть больше бобовых – чечевицу, горох и фасоль, добавлять в рацион орехи и семена. С одной стороны, это источники белков и жиров, с другой – эти продукты экологически безопасны, так как их выращивание требует меньше воды и других ресурсов, чем уходит на производство многих повседневных продуктов на нашем столе.

Высокое потребление сладостей, сладких напитков, а также чая и кофе напрямую влияет на биологическое разнообразие. Что это значит? Для того, чтобы на нашем столе оказались продукты с высоким содержанием сахара, необходимо выращивать растения, из которых получают сахар, прежде всего, сахарный тростник и сахарную свёклу. Это означает, что на больших участках земли часто выращивается один и тот же вид растений, что приводит к исчезновению многих других видов, а также мест обитания птиц, животных и насекомых. Кроме того, почву нагружают удобрения и пестициды.

Велик также углеродный след у алкоголя. Согласно исследованию, проведённому в Швеции, потребление алкогольных напитков связано с 3% воздействия на климат от всех продуктов питания. Для производства алкоголя используются такие сельскохозяйственные культуры, как ячмень и пшеница, которые часто являются монокультурами, способствующими разрушению среды обитания других видов.

Полезно мне, полезно и природе

Что же можем сделать мы, жители Эстонии? Во-первых, мы могли бы уменьшить потребление красного мяса и переработанных мясных продуктов, увеличив при этом количество овощей и фруктов, ягод, семян-орехов и цельнозерновых продуктов в своем рационе.

Вместо того, чтобы каждый день есть колбасу или фарш, стоит несколько дней в неделю выбирать блюда с бобами или чечевицей, которые являются полезными источниками белка. Эти культуры благоприятно влияют и на окружающую среду, так как улучшают качество почвы. Бобовые не требовательны к условиям выращивания и не нуждаются в азотных удобрениях. В продуманном земледелии необходимо правильно сочетать травы с бобовыми, чтобы они благополучно росли и без дополнительных удобрений.