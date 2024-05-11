Коррекция лица превратилась в трагедию. История жертвы псевдо-косметолога

Тиктокерка Анна (Anny Minai) начинает трехминутный ролик с представления себя и краткого рассказа о том, как ее выгнали из кабинета за неудобные вопросы, применив силу. „8 апреля 2024 года моя подруга решила пойти к косметологу Ольге Корякиной, чтобы сделать подбородок как у Джоли, но косметолог отговорила мою подругу от этой процедуры и настояла на том, чтобы вколоть ей ботокс и липолитики. Происхождение препаратов неизвестно до сих пор. Подруга согласилась, потому что доверяла специалисту. Процедура была проведена в 12.00, а к 17.00 ее лицо выглядело вот так (на фото). На вопросы, что это такое и нормально ли это, косметолог Ольга Корякина ответила, что все нормально и так может быть. Кстати, чтобы снять отек, моей подруге дали вот эту открытую емкость с жидкостью неизвестного происхождения без срока годности и даты изготовления. В Латвии вряд ли продается что-то подобное“.