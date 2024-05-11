11.05.2024, 08:30
Коррекция лица превратилась в трагедию. История жертвы псевдо-косметолога(19)
ФОТО: | Erakogu
Даже если Instagram и форумы пестрят восторженными отзывами, вдохновляющими фотографиями „до и после“ и доказательствами профессионализма, которыми оклеены стены словно обоями, а цена за услугу не так низка, как у других псевдо-мастеров, не исключено, что вместо красивого лица Анджелины Джоли вы получите болезненную деформацию. Более того, введенный неизвестный препарат может негативно сказаться на вашем здоровье в долгосрочной перспективе. Именно это и произошло с Марией из Латвии, чей мастер якобы имеет два медицинских образования. Ее историю рассказывает Delfi Life.