Красота и здоровье
11.05.2024, 08:30

Коррекция лица превратилась в трагедию. История жертвы псевдо-косметолога

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Anita Sedliņa
ФОТО: Pressifoto | Erakogu

Даже если Instagram и форумы пестрят восторженными отзывами, вдохновляющими фотографиями „до и после“ и доказательствами профессионализма, которыми оклеены стены словно обоями, а цена за услугу не так низка, как у других псевдо-мастеров, не исключено, что вместо красивого лица Анджелины Джоли вы получите болезненную деформацию. Более того, введенный неизвестный препарат может негативно сказаться на вашем здоровье в долгосрочной перспективе. Именно это и произошло с Марией из Латвии, чей мастер якобы имеет два медицинских образования. Ее историю рассказывает Delfi Life.

Тиктокерка Анна (Anny Minai) начинает трехминутный ролик с представления себя и краткого рассказа о том, как ее выгнали из кабинета за неудобные вопросы, применив силу. „8 апреля 2024 года моя подруга решила пойти к косметологу Ольге Корякиной, чтобы сделать подбородок как у Джоли, но косметолог отговорила мою подругу от этой процедуры и настояла на том, чтобы вколоть ей ботокс и липолитики. Происхождение препаратов неизвестно до сих пор. Подруга согласилась, потому что доверяла специалисту. Процедура была проведена в 12.00, а к 17.00 ее лицо выглядело вот так (на фото). На вопросы, что это такое и нормально ли это, косметолог Ольга Корякина ответила, что все нормально и так может быть. Кстати, чтобы снять отек, моей подруге дали вот эту открытую емкость с жидкостью неизвестного происхождения без срока годности и даты изготовления. В Латвии вряд ли продается что-то подобное“.

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