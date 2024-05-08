Кто такая милфа? А что, если это вы? Разбираемся в значении модного сленга

Кто же она такая? Речь про (чаще всего) замужнюю женщину в возрасте за 30 лет и старше. Она имеет багаж жизненного опыта, следит за собой и потому хорошо выглядит.

Как правило, милфы имеют детей, но, даже будучи обременёнными обязательствами и домашними хлопотами, они находят время на спорт, косметологические процедуры, следят за трендовыми веяниями в одежде. Поэтому вызывают особый интерес у мужского пола.

Существуют и другие критерии, по которым можно отнести женщин к этой группе. Давайте разбираться.

Откуда взялось слово милфа?

Слово милфа — это аббревиатура английских букв MILF. Условный перевод можно трактовать как „мама, с которой я хотел бы переспать“. Первыми жаргонизм стали употреблять пользователи американских сайтов и социальных сетей.

Широкой публике слово стало известно из фильма „Американский пирог“. Герои кино милфой называли маму Стифлера. Но если изучить американские комедии подробнее, то впервые термин всё же появился в картине 1989 года „Невероятные приключения Билла и Теда“.

Особой популярностью жаргонное слово пользуется в подростковой среде. Именно в это время проявляется интерес у подросшей мужской аудитории к женщинам-мамам одноклассников и однокурсников.

На определённых тематических сайтах для взрослых даже есть образ милфы. Его на себя примеряют не только женщины 30 плюс, но и юные особы в возрасте от 20 лет.

Что отличает милфу от обычной женщины?

Как было упомянуто ранее, милфа — это женщина в возрасте от 30 лет, уделяющая своей привлекательности большое внимание. Отсюда может возникнуть путаница. Кажется, будто все представительницы прекрасного пола, следящие за собой в этом возрасте, считаются милфами. Это не так.

Если копнуть глубже и изучить подтекст, можно заметить, что милфами подростки называют женщин, нарочито демонстрирующих свои привлекательные физические формы.

5 отличительных черт милфы

1. Внешность