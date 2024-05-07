Витамины: в какое время на самом деле нужно их принимать

Стоит ли вам принимать мультивитамины?

Нутрициолог Елена Кудрина говорит, что мультивитамины могут быть полезны в любом возрасте. „Всем, чьи потребности в витаминах и минералах не удовлетворяются за счет обычной пищи, следует проконсультироваться с лечащим врачом и рассмотреть возможность их ежедневного приема“, — говорит она.

Разные витамины являются ключевыми на определенных этапах жизни. „Например, беременным женщинам необходимы фолиевая кислота и железо; женщинам во время менструации — железо; вегетарианцы чаще всего испытывают дефицит B12; если вы старше, вам может понадобиться кальций, а большинству населения необходим витамин D“, — добавляет Елена.

Что должны содержать ваши поливитамины?

В состав мультивитаминов должны входить все витамины комплекса В, чтобы усилить питательные вещества, которые обычно истощаются в результате нашего современного образа жизни и диеты. Эксперт также подчеркивает пользу таких микроэлементов, как цинк, селен, железо и кальций, а также жирорастворимых витаминов, таких как A, D и E. Вы также можете получить пользу от таких антиоксидантов, как ликопин и астаксантин.

Когда лучше всего принимать витамины?

Витамин C: после завтрака.

Омега−3, например, рыбий жир: после обеда. Прием Омега−3 с пищей может улучшить усвоение и уменьшить неприятные побочные эффекты.

Железо: лучше всего усваивается натощак, поэтому принимайте его как минимум за час до еды или через два часа после нее.

B-комплекс: обязательно принимайте его в первой половине дня. По словам Елены, у некоторых людей он может вызвать бодрствование, если принимать его в конце дня.

Кальций: лучше всего усваивается с пищей, особенно с продуктами, богатыми витамином D, который способствует усвоению кальция.

Магний: принимать за 15 минут до сна, чтобы лучше уснуть и расслабиться.