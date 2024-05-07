Витамины: в какое время на самом деле нужно их принимать
Несомненно, сбалансированное питание — лучший способ обеспечить организму необходимую ежедневную норму питательных веществ и микроэлементов. Но нам вечно некогда, мы толком не успеваем нормально питаться, поэтому на помощь приходят витамины или поливитамины. Когда лучше всего принимать их? Рассказывает Womanhit.
Стоит ли вам принимать мультивитамины?
Нутрициолог Елена Кудрина говорит, что мультивитамины могут быть полезны в любом возрасте. „Всем, чьи потребности в витаминах и минералах не удовлетворяются за счет обычной пищи, следует проконсультироваться с лечащим врачом и рассмотреть возможность их ежедневного приема“, — говорит она.
Разные витамины являются ключевыми на определенных этапах жизни. „Например, беременным женщинам необходимы фолиевая кислота и железо; женщинам во время менструации — железо; вегетарианцы чаще всего испытывают дефицит B12; если вы старше, вам может понадобиться кальций, а большинству населения необходим витамин D“, — добавляет Елена.
Что должны содержать ваши поливитамины?
В состав мультивитаминов должны входить все витамины комплекса В, чтобы усилить питательные вещества, которые обычно истощаются в результате нашего современного образа жизни и диеты. Эксперт также подчеркивает пользу таких микроэлементов, как цинк, селен, железо и кальций, а также жирорастворимых витаминов, таких как A, D и E. Вы также можете получить пользу от таких антиоксидантов, как ликопин и астаксантин.
Когда лучше всего принимать витамины?
Витамин C: после завтрака.
Омега−3, например, рыбий жир: после обеда. Прием Омега−3 с пищей может улучшить усвоение и уменьшить неприятные побочные эффекты.
Железо: лучше всего усваивается натощак, поэтому принимайте его как минимум за час до еды или через два часа после нее.
B-комплекс: обязательно принимайте его в первой половине дня. По словам Елены, у некоторых людей он может вызвать бодрствование, если принимать его в конце дня.
Кальций: лучше всего усваивается с пищей, особенно с продуктами, богатыми витамином D, который способствует усвоению кальция.
Магний: принимать за 15 минут до сна, чтобы лучше уснуть и расслабиться.