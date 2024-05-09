„Я могла напиться до полного беспамятства“. Женщина откровенно рассказала о своих отношениях с алкоголем(1)
„Когда ты напиваешься, наружу выходит самая темная, мрачная и ужасная часть тебя“, - говорит Иева, которая не употребляет алкоголь уже почти год, но делится своими впечатлениями с Delfi Life о днях, когда она пила. „Раньше я впадала в истерику и плакала о том, что меня никто не понимает, как ужасен мир — все в таком духе. Я просыпалась утром и думала: „О Боже, как я оказалась дома? Что я делаю?“. На меня злились, а я не понимала, что я такого сделала. Это отвратительное чувство“. Это история „не классического алкоголика“. Но что это вообще значит?
Иева (имя изменено) не помнит, когда впервые выпила, но она помнит, как впервые напилась. "Это было в седьмом классе — мне было около 13 лет. Я пошла в гости к однокласснице, и она взяла папину водку. Это было типа: "О, давай выпьем водки!". И я была совершенно пьяна. Было плохо физически, но в том возрасте это не казалось самым ужасным. Хуже было чувство ужасного стыда".