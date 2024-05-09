„Я могла напиться до полного беспамятства“. Женщина откровенно рассказала о своих отношениях с алкоголем

„Когда ты напиваешься, наружу выходит самая темная, мрачная и ужасная часть тебя“, - говорит Иева, которая не употребляет алкоголь уже почти год, но делится своими впечатлениями с Delfi Life о днях, когда она пила. „Раньше я впадала в истерику и плакала о том, что меня никто не понимает, как ужасен мир — все в таком духе. Я просыпалась утром и думала: „О Боже, как я оказалась дома? Что я делаю?“. На меня злились, а я не понимала, что я такого сделала. Это отвратительное чувство“. Это история „не классического алкоголика“. Но что это вообще значит?