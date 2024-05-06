Пришло время роста благосостояния - не бойтесь кардинальных изменений! Прогноз от эстонского астролога на май

7 мая - Новолуние. Часто чувствительные люди могут ощущать упадок ментальных сил и усталость во время новолуния. Когда силы на исходе, раздражение - это защитная реакция. Дайте себе время для отдыха и восстановления. Лучше не планировать важные встречи на этот день. Последующие 14 дней нас ждет растущая Луна.

Май начался с важного астрологического события - Юпитер поменял сидерический знак 1 мая и теперь целый год, вплоть до 14 мая 2025 года, будет находиться в знаке Тельца. Какие общие тенденции это даст? В первую очередь, добавит реалистичности и более продуманное распределение ресурсов. Пришло время отписаться от неиспользованных абонементов, узнать, если возможность рефинансирования кредитов, перейти на более выгодные страховки.

Юпитер расширяет возможности и наше мировоззрение, и сейчас это область роста благосостояния, материального комфорта. У нас повысится потребность в защищенности и появится больше привязанности к своему дому и близким, поэтому традиционные ценности станут более актуальными. В негативном варианте может появится больше расточительности, желания роскоши, навязывание своих ценностей другим и ревность.

Для Юпитера Телец не самый благоприятный знак, за время этого транзита легче набрать вес поэтому следите за питанием. Болезням, вызванными перееданием, избытком сахара и застоем лимфы, будет легче проявиться.

Марс получает дополнительную энергию от Раху, поэтому девиз „Вижу цель не вижу препятствий“ станет актуальным. Используйте это соединения для доведения начатых дел до конца. Это также может проявляться как сильнейшее желание достичь цели любым путем, используя не самые честные методы и действуя за кулисами.

В более мягком варианте - это желание поспорить, внутренняя агрессия, грубость, сложности с самоконтролем. Это будет особенно ощутимо с 18-21 мая. Можно сократить употребления мясной пищи и алкоголя и добавить больше физической нагрузки для поддержания баланса, не носить одежду красного цвета.