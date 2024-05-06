Врач-диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху(3)
В воскресенье, 5 мая, православные отмечали Пасху. Особо верующие до этого дня соблюдают строгий пост, поэтому „выход“ из него должен быть постепенный. О том, как помочь своему организму после длительного гастрономического воздержания рассказала врач-диетолог Оксана Михалева, пишет Womanhit.
По словам эксперта по питанию, сладкая праздничная выпечка — продукт весьма калорийный. Людям, которые страдают от лишнего веса, диабета и подобных заболеваний, лучше всего съедать не более 100—150 граммов кулича. Полностью здоровым же разрешается 300 граммов.
„Как и любая выпечка, куличи обладают высоким гликемическим и инсулиновым индексом, и употребление в большом количестве приведет к набору веса. Нужно быть умеренными с такими продуктами“, — объясняет врач-диетолог.
Специалист отмечает, что кулич, приготовленный из натуральных продуктов, вполне может оказаться на праздничном столе. Однако не стоит забывать про вред сахара и жира.
„Но в куличе много сахара и жира. Это делает его высококалорийным и вредным в плане набора веса после соблюдения ограничений в питании во время поста. Особенно если на столе присутствуют еще и яйца, мясо, вино“, — подчеркнула Оксана.