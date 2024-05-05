Мужчина пожаловался, что не может довести жену до оргазма даже с вибратором

Несмотря на то, что жена уверяет мужчину, что она удовлетворена интимной жизнью, он чувствует себя виноватым и беспокоится о наличии более глубокой проблемы. Партнера настораживает то, что они испробовали различные методы, включая прелюдию, специальные смазки, разные позы, разные игрушки и вибраторы, но ничего не помогло. Он также отметил, что его жена была очень неопытной в сексе, когда они впервые начали близкие отношения, и он подозревает, что проблема может быть связана с психологическими факторами.